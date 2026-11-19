Mới đây, thông tin đại diện Pháp tại Miss Universe 2026 là Garance Authié gặp sự cố sức khỏe trong thời gian tham gia cuộc thi nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Cụ thể, trang Instagram chính thức của Miss Universe France đã đưa ra thông báo về tình hình sức khỏe của Garance Authié. Theo đó, người đẹp bị chấn thương và phải đến cơ sở y tế để kiểm tra trong ngày. Sự cố ngoài ý muốn khiến cô không thể tham dự buổi gặp gỡ và giao lưu theo lịch trình của ban tổ chức.

Đại diện của Pháp tại Miss Universe 2026 gặp vấn đề sức khỏe.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng Miss Universe France 2026 của chúng ta, Garance Authié, đã bị chấn thương và phải đi kiểm tra y tế trong hôm nay. Thật không may, cô ấy sẽ không thể tham dự buổi gặp gỡ và giao lưu. Garance sẽ cố gắng hết sức để sớm quay trở lại bên các bạn. Hãy cùng gửi tới cô ấy tất cả tình yêu thương và sự ủng hộ của chúng ta", phía tổ chức Miss Universe France chia sẻ.

Thông báo nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Nhiều khán giả gửi lời động viên, mong Garance Authié sớm bình phục để có thể tiếp tục hành trình tại Miss Universe 2026.

Hiện tại, phía Miss Universe France chưa công bố cụ thể nguyên nhân, mức độ chấn thương cũng như thời gian người đẹp có thể trở lại các hoạt động.

Khán giả bày tỏ sự quan tâm, gửi lời động viên đến người đẹp Pháp tại Miss Universe 2026.

Đáng chú ý, sự cố của Garance Authié diễn ra trong bối cảnh Miss Universe 2026 liên tiếp vướng những tranh cãi liên quan đến khâu tổ chức các hoạt động bên lề. Vừa qua, sự kiện mang tên Beauty at the diễn ra vào tối 13/11 đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi nhiều thí sinh gặp khó khăn khi trình diễn áo tắm.

Các người đẹp phải catwalk trên hai tấm thảm được đặt trực tiếp trên bãi cát. Bề mặt của sàn diễn thiếu ổn định khiến một số thí sinh bị mất thăng bằng, suýt ngã trong lúc di chuyển. Những đoạn video ghi lại sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến chỉ trích về công tác chuẩn bị cũng như vấn đề đảm bảo an toàn cho các đại diện quốc gia.

Trước phản ứng của dư luận, Tổ chức Miss Universe (MUO) đã lên tiếng làm rõ trách nhiệm. Theo đó, sự kiện Beauty at the Beach không phải do MUO trực tiếp tổ chức, sản xuất hay điều hành. Hoạt động này được giao cho nhà sản xuất độc lập là bà Magali Febles cùng một công ty thực hiện sau khi được cấp quyền tổ chức dưới tên gọi Miss Universe.

Về phía Magali Febles, bà đã công khai xin lỗi các thí sinh gặp sự cố, đồng thời thừa nhận hai tấm thảm sử dụng trong phần trình diễn không đáp ứng yêu cầu về độ ổn định và an toàn. Nhà sản xuất cho biết sẽ rà soát lại những vị trí xảy ra sự cố để tránh tình huống tương tự tái diễn.

Miss Universe 2026 là mùa giải kỷ niệm 75 năm cuộc thi, được tổ chức tại Puerto Rico với sự tham gia của khoảng 80 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào 24/11.