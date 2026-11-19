Theo tờ Sinchew, Lưu Đức Hoa vừa xuất hiện trên một chương trình trò chuyện của đài Metro, Hong Kong (Trung Quốc). Tại đây, tài tử chia sẻ nhiều câu chuyện trong hành trình làm nghề, làm rõ những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội suốt nhiều năm.

Một trong những tin đồn được MC nhắc đến là việc fan cuồng lẻn vào phòng khách sạn, trốn dưới gầm giường để chờ gặp Lưu Đức Hoa. Trong chương trình, nam ca sĩ xác nhận câu chuyện này là có thật và kể lại tình huống đó.

“Hôm ấy, tôi vừa quay phim xong và trở về khách sạn, đang được massage. Không ngờ người thợ massage đột nhiên nói với tôi rằng hình như có thứ gì đó đang động đậy dưới gầm giường. Nghe vậy, tôi bò xuống kiểm tra và phát hiện đúng là có một người đàn ông đang nằm bên dưới”, Lưu Đức Hoa nhớ lại.

Hình ảnh mới nhất của Lưu Đức Hoa. Ảnh: Sinchew.

Đối diện việc có người đột nhập phòng khách sạn, nam nghệ sĩ không hề trách móc mà còn cảm thông cho hoàn cảnh của đối phương. Anh nói người đàn ông kia không cố ý muốn làm điều xấu, mà vì biết anh ở căn phòng đó nên muốn tìm cơ hội gặp mặt, hy vọng được giúp đỡ tìm việc làm.

“Sau khi hỏi chuyện, tôi mới biết anh ấy rời quê hương đến nơi khác làm thuê và rất mong tìm được một công việc. Còn chuyện bên ngoài đồn rằng tôi đã ngồi nói chuyện với anh ấy suốt một tiếng đồng hồ thì có chút phóng đại. Tuy nhiên, lúc đó tôi thấy anh ấy có vẻ rất đói nên lập tức gọi một bát mì, lấy thêm thức ăn cho anh ấy ăn no rồi mới tiễn anh ấy rời đi”, nam ca sĩ kể.

Trong chương trình, tài tử còn tiết lộ những tình huống dở khóc dở cười khi ở nhà kèm con gái Lưu Hướng Huệ (Hanna) làm bài tập. Anh hài hước cho rằng biệt danh của mình là "Lưu phiền não" vì nhiều lúc giải thích hay hướng dẫn thế nào con vẫn không hiểu.

Trong số các môn học, Toán là thứ khiến Lưu Đức Hoa đau đầu nhất. Anh cho biết chương trình toán hiện nay khác hẳn trước kia, ngay cả những phép cộng trừ cơ bản cũng có cách tính và phương pháp giảng dạy khác. Vì vậy, nam nghệ sĩ đôi khi không biết bắt đầu hướng dẫn con từ đâu.

Mặc dù vậy, Lưu Đức Hoa chia sẻ con gái anh lại là một "cố vấn âm nhạc" đắc lực cho cha. Cô bé là người đầu tiên nghe những ca khúc mới do anh sáng tác và đưa ra nhận xét. Nam nghệ sĩ tiết lộ con gái tham gia vào gần như toàn bộ quá trình sáng tạo, từ lúc anh hình thành ý tưởng, viết lời cho đến lựa chọn thể loại âm nhạc.