Các lãnh đạo APEC chụp ảnh chung sáng 19/11. (Ảnh: AP)

Đây là cách thể hiện giản dị hơn truyền thống của diễn đàn, vốn thường lựa chọn trang phục mang đậm bản sắc văn hóa và di sản may mặc của nền kinh tế chủ nhà để dành tặng các đại biểu tham dự.

Những chiếc khăn năm nay gồm 2 màu: đỏ và xanh. Phần lớn các nhà lãnh đạo, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chọn khăn màu đỏ, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đeo khăn màu xanh.

Phần gấu mỗi chiếc khăn được thêu biểu tượng của hội nghị thượng đỉnh. Biểu tượng này gồm 21 chiếc lông vũ đan xen vào nhau, tạo thành hình dáng một con chim bằng đang tung cánh bay cao. Đây là loài chim khổng lồ trong thần thoại, gắn liền với biệt danh của Thâm Quyến là “Bằng Thành”.

Thiết kế này tượng trưng cho sự phụ thuộc lẫn nhau và tinh thần hợp tác giữa 21 nền kinh tế thành viên, đồng thời thể hiện những nỗ lực chung nhằm xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Truyền thống các nhà lãnh đạo APEC mặc trang phục mang đặc trưng văn hóa của nước chủ nhà bắt đầu từ năm 1993, tại đảo Blake, gần thành phố Seattle (Mỹ). Khi đó, Tổng thống Mỹ Bill Clinton tặng các nhà lãnh đạo những chiếc áo khoác da, nhằm khuyến khích bầu không khí giao lưu thân mật, thoải mái và không quá câu nệ nghi thức.

Trong những kỳ tiếp theo, các nhà lãnh đạo mặc nhiều loại trang phục mang đậm bản sắc vùng miền, từ áo sơ mi batik của Malaysia đến những bộ áo dài được may đo của Việt Nam.

Một số nước chủ nhà trong những năm gần đây chọn cách đơn giản hơn, giảm bớt sự cầu kỳ trong thiết kế trang phục.

Năm 2016, Peru thay thế những chiếc áo choàng len alpaca rộng thùng thình, thiếu phom dáng từng được sử dụng năm 2008 bằng chiếc khăn choàng dài làm từ len vicuna siêu mịn, được khoác bên ngoài trang phục công sở.

Hàn Quốc cũng làm theo xu hướng này vào năm 2025, với những chiếc khăn quàng giản dị lấy cảm hứng từ trang phục hanbok truyền thống, thay vì những chiếc áo khoác lụa dài phủ toàn thân từng được giới thiệu khi nước này đăng cai hội nghị thượng đỉnh năm 2005.

Trung Quốc từ trước đến nay vẫn nhất quán lựa chọn những thiết kế cách tân, được may đo hiện đại dựa trên trang phục truyền thống. Những thiết kế này tạo sự cân bằng giữa các họa tiết mang tính nghi lễ của Trung Hoa và phong cách trang phục công sở đương đại dành cho giới lãnh đạo.

Tại hội nghị cấp cao ở Bắc Kinh năm 2014, các nhà lãnh đạo mặc những chiếc áo khoác theo phong cách “Trung Hoa mới”, được may đo vừa vặn và kết hợp các yếu tố thiết kế cổ điển từ nhiều triều đại. Chất liệu được sử dụng là gấm dệt óng ánh theo phong cách thời nhà Tống, một loại vải nằm trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc.

Trước đó, tại Thượng Hải năm 2001, Trung Quốc lựa chọn những chiếc áo khoác lụa lấy cảm hứng từ trang phục thời nhà Đường, với họa tiết hoa mẫu đơn bao quanh chữ viết tắt APEC.