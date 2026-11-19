Theo MyDaily, Song Hye Kyo sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ vào ngày 11/12 với bộ phim Slowly but Intensely do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút và đạo diễn Lee Yoon Jung thực hiện.

Tác phẩm lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ những năm 1960 đến 1980, thời kỳ còn tồn tại nhiều bất công và bạo lực. Phim kể về hành trình trưởng thành của những người trẻ không có gì trong tay nhưng sẵn sàng đánh đổi để theo đuổi giấc mơ thành công.

Song Hye Kyo sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ vào ngày 11/12 với bộ phim Slowly but Intensely.

Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, một người phụ nữ không ngại làm những công việc khó khăn để mưu sinh. Sau khi nhận ra tiềm năng của ngành công nghiệp thu âm, cô quyết định bước chân vào lĩnh vực quản lý nghệ sĩ.

Nhân vật sở hữu khả năng nhìn người sắc bén, nhanh chóng nhận ra tài năng của các ca sĩ cũng như những cơ hội kiếm tiền. Sự quyết đoán và bản lĩnh được tôi luyện từ hoàn cảnh sống trở thành vũ khí giúp Min Ja tìm kiếm chỗ đứng trong ngành giải trí.

Đáng chú ý, Song Hye Kyo có màn thay đổi ngoại hình đáng kể để phù hợp với nhân vật. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc cắt ngắn, trang phục mộc mạc, ánh mắt cương nghị cùng dáng đi mạnh mẽ.

Không còn hình ảnh sang trọng, thanh lịch thường thấy, Song Hye Kyo mang đến diện mạo của một người phụ nữ từng trải, sẵn sàng đối đầu với những thử thách để bảo vệ nghệ sĩ của mình.

Bên cạnh đó, những mối quan hệ giữa Min Ja với Dong Gu (Gong Yoo), người bạn thanh mai trúc mã, và Min Hee (Seolhyun), nữ ca sĩ cùng cô theo đuổi giấc mơ thành công, cũng là điểm đáng mong đợi của tác phẩm.

Song Hye Kyo có màn thay đổi ngoại hình đáng kể để phù hợp với nhân vật.

Đặc biệt, bộ phim đánh dấu màn tái hợp sau 13 năm giữa Song Hye Kyo và biên kịch Noh Hee Kyung. Sau thành công của The Glory và màn thể hiện trong phim điện ảnh Dark Nuns, khán giả kỳ vọng Song Hye Kyo sẽ tiếp tục chứng minh khả năng biến hóa trong diễn xuất thông qua nhân vật Min Ja. Slowly but Intensely sẽ được Netflix phát hành thành ba phần, lần lượt vào các ngày 11/12, 18/12 và 25/12.