Theo Page Six, Tom Holland và Zendaya vừa mua một căn biệt thự sang trọng tại London, Anh, với giá 8,25 triệu bảng (khoảng 10,8 triệu USD). Đáng chú ý, cặp sao đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, đồng thời thương lượng được mức giá thấp hơn 750.000 bảng so với giá chào bán ban đầu.

Bất động sản nằm tại một khu ngoại ô cao cấp, nhiều cây xanh ở London. Biệt thự tọa lạc trên khu đất rộng hơn 4.000 m2, với diện tích sử dụng khoảng 465 m2, gồm 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm và 4 phòng tiếp khách. Theo hồ sơ đăng ký đất đai được truyền thông Anh dẫn lại, căn nhà ban đầu được rao bán với giá 9 triệu bảng, trước khi về tay đôi diễn viên nổi tiếng.

Tom Holland và Zendaya được cho là vừa mua biệt thự trị giá 10,8 triệu USD tại London. Ảnh: wireimage..

Đáng chú ý, thương vụ được thực hiện sau khi Tom Holland và Zendaya bí mật kết hôn trong năm nay. Việc sở hữu bất động sản mới tại London được xem là bước tiếp theo trong cuộc sống chung của cặp sao sau đám cưới. Tuy nhiên, cả hai chưa công khai chia sẻ về kế hoạch chuyển đến nơi ở mới.

Trước đó, Tom Holland từng mua một căn nhà phố phong cách Victoria tại Tây Nam London vào năm 2018, với giá khoảng 2,5 triệu bảng (3,2 triệu USD). Nam diễn viên sau đó chi thêm khoản tiền lớn để cải tạo bất động sản, với quá trình sửa chữa kéo dài khoảng hai năm. Zendaya được cho là đã chuyển đến sống cùng bạn trai sau khi công trình hoàn tất. Truyền thông Anh cũng từng đưa tin hai diễn viên phải tăng cường an ninh tại nơi ở vì thường xuyên có người hâm mộ tìm đến.

Thông tin mua biệt thự xuất hiện vài tháng sau khi Tom Holland và Zendaya tổ chức tiệc mừng kết hôn riêng tư tại khách sạn Beaverbrook ở Surrey, Anh, hồi tháng 8. Buổi tiệc có sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Esquire vào tháng 6, tài tử sinh năm 1996 đã gián tiếp xác nhận chuyện kết hôn.

Căn nhà trước đây của Tom Holland tại London được mua với giá khoảng 2,5 triệu bảng vào năm 2018, hiện được định giá khoảng 4,5 triệu bảng. Ảnh: homebuilding.

Tom Holland và Zendaya gặp nhau khi tham gia Spider-Man: Homecoming, công chiếu năm 2017. Sau nhiều năm vướng tin đồn hẹn hò, mối quan hệ của họ được công chúng biết đến vào năm 2021. Cặp sao đính hôn cuối năm 2024, trước khi tiến tới hôn nhân.

Cả hai vốn kín tiếng về đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Holland gọi Zendaya là người bạn thân nhất, đồng thời cho biết cuộc hôn nhân mang lại cho anh cảm giác ổn định và được ủng hộ. Bên cạnh đời sống cá nhân, cặp diễn viên tiếp tục đồng hành trong các dự án điện ảnh lớn như Spider-Man: Brand New Day và The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan.