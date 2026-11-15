Trấn Thành đón tin vui

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Thỏ ơi!! nằm trong danh sách 30 tác phẩm thuộc Chương trình Phim Việt Nam đương đại tại HANIFF 2026. Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026, quy tụ 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc góp mặt tại một sự kiện điện ảnh quốc tế là cơ hội để Thỏ ơi!! tiếp cận thêm khán giả, đồng thời giới thiệu tác phẩm của Trấn Thành trong bức tranh điện ảnh Việt Nam đương đại. Đáng chú ý, bộ phim không nằm trong hạng mục phim dài dự thi. Đại diện Việt Nam tranh giải ở hạng mục này là Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Thỏ ơi!! nằm trong danh sách 30 tác phẩm thuộc Chương trình Phim Việt Nam đương đại tại HANIFF 2026.

Bên cạnh Thỏ ơi!!, chương trình Phim Việt Nam đương đại còn có nhiều tác phẩm được khán giả chú ý như Tử chiến trên không, Mang mẹ đi bỏ, Đại tiệc trăng máu 8 và Nhà mình đi thôi. Tổng cộng, chương trình giới thiệu 30 bộ phim, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn.

Trước thông tin này, Trấn Thành có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2026. Thỏ ơi!! là dự án do anh đạo diễn, sản xuất và tham gia diễn xuất, xoay quanh những bí mật trong tình yêu, hôn nhân cùng những tổn thương tâm lý của các nhân vật. Phim có sự góp mặt của Pháo, LyLy, Văn Mai Hương, Quốc Anh và Vĩnh Đam.

Trước đó, Trấn Thành từng tạo được sức hút lớn với tác phẩm ngay từ khi ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo số liệu phòng vé được công bố trong năm, Thỏ ơi!! đạt doanh thu khoảng 450 tỷ đồng. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi phim trăm tỷ của nam đạo diễn.

Trấn Thành.

Trấn Thành sinh năm 1987, được biết đến với vai trò diễn viên, MC và nhà sản xuất. Anh từng tham gia nhiều chương trình truyền hình, gameshow trước khi chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2021, bộ phim Bố già đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi anh lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh cùng Vũ Ngọc Đãng. Tác phẩm thu về khoảng 427 tỷ đồng, tạo hiệu ứng lớn tại phòng vé và nhận được nhiều giải thưởng trong nước.

Năm 2023, Trấn Thành tiếp tục thực hiện Nhà bà Nữ, bộ phim khai thác những mâu thuẫn trong gia đình nhiều thế hệ. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 475 tỷ đồng. Một năm sau, Mai ra mắt và tạo nên cột mốc mới với doanh thu khoảng 551 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất lịch sử.

Đến năm 2025, Trấn Thành trở lại với Bộ tứ báo thủ, thu về khoảng 332 tỷ đồng. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, bộ phim vẫn thu hút lượng lớn khán giả ra rạp. Sang năm 2026, Thỏ ơi!! tiếp tục giúp nam đạo diễn duy trì sức hút trong mùa phim Tết.

Tính riêng 5 bộ phim gồm Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi!!, tổng doanh thu phòng vé của Trấn Thành đạt khoảng 2.235 tỷ đồng theo thống kê được công bố giữa năm 2026. Đây là thành tích đáng chú ý, đưa anh trở thành một trong những đạo diễn có tổng doanh thu phòng vé cao nhất điện ảnh Việt.

Từ một nghệ sĩ quen thuộc trên truyền hình, Trấn Thành từng bước khẳng định vị trí ở lĩnh vực sản xuất và đạo diễn phim điện ảnh. Việc Thỏ ơi!! được lựa chọn tham gia HANIFF 2026 tiếp tục mở ra cơ hội để tác phẩm của anh đến gần hơn với công chúng yêu điện ảnh.