5 phim cực cuốn của Dương Siêu Việt nếu bạn thích Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây

Gần đây, Dương Siêu Việt đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn lột xác ấn tượng trong phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây. Tác phẩm nhanh chóng leo lên hạng 5 thịnh hành tại Netflix Việt Nam, giúp mỹ nhân sinh năm 1998 nhận được nhiều lời khen ngợi. Nếu trót yêu mến vẻ đẹp trong trẻo của cô nàng Trịnh Vũ trong phim, khán giả không nên bỏ qua 5 bộ phim đã góp phần làm nên tên tuổi của Dương Siêu Việt.

Em Đến Cùng Mùa Hè

Lên sóng vào năm 2020, Em Đến Cùng Mùa Hè là dự án đánh dấu bước chân đầu tiên của Dương Siêu Việt ở vai trò nữ chính phim ngôn tình. Là phiên bản làm lại từ siêu phẩm kinh điển Ngôi Nhà Hạnh Phúc của Hàn Quốc, phim thu hút lượng lớn sự quan tâm từ người hâm mộ ngay từ khi công bố dàn diễn viên. Tác phẩm duy trì sức hút ổn định với khoảng 10 triệu lượt xem trung bình mỗi tập trên nền tảng Tencent, giúp tên tuổi của Dương Siêu Việt phủ sóng rộng rãi.

Trong phim, Dương Siêu Việt hóa thân thành Lạc Thiên Thiên, một cô gái mồ côi mang trong mình niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng và ước mơ trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp. Vì bị bạn thân lừa bán mất căn nhà kỷ niệm của cha mẹ, Thiên Thiên buộc phải ký hợp đồng hôn nhân giả với chủ nhân mới của ngôi nhà là chàng ca sĩ thần tượng nổi tiếng Cận Trạch Nhất (do Hứa Ngụy Châu thủ vai). Những màn tương tác tự nhiên giữa cặp đôi chính đã mang đến một câu chuyện "cưới trước yêu sau" thú vị.

Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng

Chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp cùng tên của nhà văn Ôn Thụy An, Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng đưa khán giả bước vào thế giới giang hồ đầy biến động cùng Dương Siêu Việt, Tăng Thuấn Hy và Lưu Vũ Ninh. Trong tác phẩm này, nữ diễn viên vào vai Ôn Nhu, tiểu thư của Lạc Hà phái có võ công cao cường, tính tình hoạt bát, lãng mạn và giàu lòng nghĩa hiệp. Hành trình Ôn Nhu đồng hành cùng hai chàng thiếu niên Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi xông pha kinh thành, đối mặt với những âm mưu tranh đoạt quyền lực đã tạo nên sợi dây liên kết chặt chẽ và nhiều cung bậc cảm xúc cho mạch truyện.

Về mặt thành tích, dự án cổ trang võ hiệp này từng tạo nên cơn sốt ngay thời điểm ra mắt trên nền tảng Tencent. Chỉ trong ngày đầu tiên lên sóng, tác phẩm đã cán mốc 80 triệu lượt xem trực tuyến và nhanh chóng vượt qua con số 700 triệu lượt xem tổng thể chỉ sau vài tuần. Hình tượng nàng hiệp nữ lanh lợi, tươi sáng của Dương Siêu Việt được xem là điểm sáng rực rỡ giúp cân bằng lại bầu không khí kịch tính, u ám của những cuộc thanh trừng chốn võ lâm.

Nhà Có Chị Em Gái

Khác biệt với những dự án thần tượng thông thường, phim hài Nhà Có Chị Em Gái là bước đi táo bạo của Dương Siêu Việt khi lấn sân sang dòng phim chiếu đài giờ vàng. Tác phẩm phát sóng trên đài truyền hình Đông Phương và đạt được thành tích ấn tượng, giành ngôi vị quán quân tỷ suất người xem khung giờ khuya (theo thống kê của CVB). Dương Siêu Việt cũng giành được giải Ngôi sao truyền hình đang lên tại lễ trao giải Phim truyền hình Trung Quốc chất lượng năm 2023.

Hợp tác cùng đàn chị Liễu Nham và nghệ sĩ gạo cội Phạm Minh, Dương Siêu Việt đảm nhận vai Phương Hướng, cô em gái út vừa tốt nghiệp đại học và mang hoài bão trở thành nhà sáng tạo nội dung video ngắn. Câu chuyện xoay quanh những mâu thuẫn dở khóc dở cười trong gia đình họ Phương tại Thượng Hải, nơi cô chị cả Phương Hồng luôn muốn bao bọc em gái quá mức trong khi ông bố nghỉ hưu lại tìm đủ cách hòa giải.

Bảy Kiếp May Mắn

Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, Bảy Kiếp May Mắn khai thác mối tình oan gia kéo dài bảy kiếp giữa tiểu tiên Tường Vân và chiến thần Sơ Không (do Đinh Vũ Hề thể hiện). Trong một lần vô tình làm rối loạn tơ hồng ở Nhân Duyên Các, Tường Vân và Sơ Không bị buộc chặt số phận với nhau và phải cùng nhau giáng trần trải qua bảy kiếp nạn tình yêu. Từ những lần đầu thai đầy hài hước, diễn xuất của Dương Siêu Việt được nhận xét là tiết chế, mềm mại và giàu cảm xúc hơn hẳn trước đây.

Nhờ sự đầu tư hoành tráng về mặt bối cảnh và kỹ xảo, Bảy Kiếp May Mắn đã thu hút hàng triệu lượt đặt xem trước ngay từ giai đoạn quảng bá trên nền tảng iQIYI. Khi chính thức lên sóng, phim duy trì mức độ nhiệt cao quanh mốc 8.000 điểm, đạt lượt xem trung bình vượt 20 triệu mỗi tập và vinh dự được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình trực tuyến xuất sắc của năm tại sự kiện Cột mốc TV và Âm thanh thời đại.

Nếu Bôn Ba Là Định Mệnh Của Tôi

Đầu năm 2024, Dương Siêu Việt tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ với bộ phim tâm lý gia đình hiện thực Nếu Bôn Ba Là Định Mệnh Của Tôi. Lên sóng khung giờ vàng trên kênh CCTV8, tác phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình với tỷ suất người xem chạm đỉnh hơn 2,5%, đồng thời nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn.

Trong phim, Dương Siêu Việt thủ vai nữ sinh viên đại học Trần Nhược Hoa, người phải gánh chịu nỗi đau mất em trai sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Sống dưới sự kiểm soát ngột ngạt và tình thương cực đoan của người mẹ bị tổn thương tâm lý, Nhược Hoa phải chật vật tìm cách thoát khỏi những áp lực vô hình để làm chủ cuộc đời mình. Diện mạo giản dị cùng diễn xuất nội tâm tốt là bước đệm quan trọng giúp Dương Siêu Việt bứt phá thuyết phục trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây.