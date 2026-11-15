5 kiểu áo sweater khiến tủ đồ thu đông trở nên thú vị hơn

Áo sweater liền khăn

Một trong những thiết kế đáng chú ý mùa này là áo sweater tích hợp sẵn khăn quàng đồng điệu (scarf-attached sweater). Thay vì phải lựa chọn áo len và khăn choàng riêng biệt, phần khăn được thiết kế liền thân, tạo thành những dải vải mềm mại buông rủ quanh cổ hoặc vắt chéo qua vai.

Điểm hấp dẫn của kiểu áo này nằm ở cấu trúc bất đối xứng và chuyển động tự nhiên của chất liệu. Chỉ với một món đồ, người mặc đã có thể tạo hiệu ứng layering mà không cần phối quá nhiều phụ kiện.

Với những phiên bản có khăn dài, bạn có thể để buông tự nhiên để tạo vẻ phóng khoáng hoặc quấn nhẹ quanh cổ khi trời lạnh. Các gam màu trung tính như xám, nâu, kem và đen cũng là lựa chọn dễ ứng dụng, phù hợp với quần âu, chân váy dài hay denim.

Áo sweater tích hợp sẵn khăn quàng đồng điệu

Áo sweater hoa nổi

Sau thời gian những thiết kế tối giản chiếm ưu thế, họa tiết hoa tiếp tục mang đến làn gió nữ tính cho trang phục dệt kim. Tuy nhiên, thay vì những hình in phẳng thông thường, sweater mùa này gây chú ý bằng các chi tiết hoa được thêu nổi, đính kết ba chiều hoặc dệt trực tiếp trên bề mặt len.

Những bông hoa nhỏ tạo cảm giác dịu dàng, trong khi họa tiết bản lớn hoặc được sắp đặt ngẫu hứng có thể trở thành tâm điểm của cả bộ trang phục. Nhờ kết cấu nổi, chiếc áo len không cần quá nhiều phụ kiện vẫn đủ tạo ấn tượng thị giác.

Để cân bằng vẻ mềm mại của họa tiết, bạn có thể kết hợp áo sweater hoa cùng quần denim ống rộng hoặc dáng suông. Nếu yêu thích phong cách nữ tính, chân váy midi chữ A và chân váy xếp ly cũng là những lựa chọn đáng thử.

Sweater cổ dựng

Thay cho những kiểu cổ tròn hoặc cổ lọ quen thuộc, sweater cổ dựng mang đến diện mạo mới nhờ phần cổ đứng cao, có độ rộng vừa phải và không ôm sát hoàn toàn vào cổ.

Thiết kế này tạo đường nét gọn gàng quanh phần thân trên, đồng thời đem lại vẻ hiện đại, thanh lịch mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí. Phần cổ áo cũng trở thành điểm nhấn giúp người mặc thể hiện cá tính thông qua phụ kiện như khuyên tai dáng dài hoặc dây chuyền mảnh.

Đây là lựa chọn phù hợp với những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn trang phục có nét riêng. Bạn có thể phối sweater cổ dựng cùng quần âu ống suông, chân váy dài hoặc khoác thêm áo blazer để hoàn thiện diện mạo chỉn chu.

Áo sweater cổ dựng mang đến diện mạo mới

Sweater viền lông

Sức hút của phong cách hoài cổ tiếp tục được thể hiện qua những chiếc sweater điểm xuyết viền lông ở cổ áo, cổ tay hoặc dọc thân cardigan. Sự tương phản giữa bề mặt len dệt và kết cấu lông mềm xốp tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng, vừa gợi liên tưởng đến phong cách quý tộc cổ điển.

Không cần những món phụ kiện cầu kỳ, chỉ một đường viền lông cũng đủ khiến thiết kế trở nên nổi bật. Các gam màu nâu, kem và xám đặc biệt phù hợp với tinh thần vintage, đồng thời dễ kết hợp với trang phục thường ngày.

Để tạo vẻ ngoài thanh lịch, hãy thử phối cardigan viền lông cùng quần jeans ống đứng và boots cổ thấp. Trong những buổi tiệc cuối năm, chân váy da và giày cao gót mũi nhọn sẽ giúp tổng thể thêm phần quyến rũ.

Sweater dệt nổi

Không chỉ kiểu dáng hay chi tiết trang trí, chính bề mặt chất liệu cũng góp phần định hình diện mạo sweater mùa Thu Đông 2026. Những kỹ thuật dệt đa dạng như vặn thừng, quả trám hay len xù mohair mang đến hiệu ứng thị giác phong phú, giúp chiếc áo trở nên sinh động hơn.

Đặc biệt, các thiết kế kết hợp nhiều kiểu đan trên cùng một bề mặt tạo nên sự tương phản thú vị giữa những mảng len dày, mỏng. Chi tiết tua rua hoặc cấu trúc đan hở cũng góp phần làm mới món đồ vốn quen thuộc trong tủ quần áo mùa lạnh.

Với sweater có bề mặt dệt nổi cầu kỳ, cách phối đơn giản thường mang lại hiệu quả tốt hơn. Quần jeans, quần âu hoặc chân váy trơn màu sẽ giúp chiếc áo trở thành tâm điểm mà không khiến tổng thể trở nên rối mắt.