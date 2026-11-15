Chuyên gia nhận xét về nhân trắc học của Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang

Nghiên cứu sinh, bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy nhận xét Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang sở hữu đôi chân thẳng, tỉ lệ hình thể cân đối, gương mặt thanh tú. Chuyên gia lý giải sự khác biệt giữa đánh giá nhân trắc học và cảm nhận nhan sắc của khán giả. Sự khác biệt về hình thể, đường nét gương mặt tạo nên diện mạo đa dạng của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Ở góc độ chuyên môn, bà đánh giá Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sở hữu gương mặt thanh tú, mang nét đẹp hiện đại: “Bằng sự đánh giá chuyên môn trong Top 3, người sở hữu những chỉ số hình thể nổi bật và hài hòa nhất là hoa hậu”.

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh sở hữu gương mặt dễ thương, tạo thiện cảm. Á hậu 2 Lê Phương Nghi có chiều cao nổi bật nhất, khuôn mặt mang nét hiền dịu, nữ tính. Mỗi cô gái đại diện cho một sắc thái vẻ đẹp. Khi đặt cạnh nhau, ba người đẹp có những đặc điểm để nhận diện, thay vì cùng thể hiện một khuôn mẫu nhan sắc.

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Tuy nhiên, nhân trắc học chỉ là một phần trong quá trình đánh giá thí sinh. Bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy cho biết kết quả chung cuộc được hình thành từ nhiều yếu tố mà ban giám khảo quan sát, theo dõi trong hơn ba tháng, dựa trên bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Bác sĩ Trương Hoàng Lệ Thủy cho rằng một thí sinh có hình thể đẹp theo tiêu chuẩn nhân trắc học là người sở hữu những tỷ lệ và cấu trúc hình thể có lợi thế về mặt hình thái. Trong khi đó, sức hút sân khấu là khả năng chuyển hóa lợi thế hình thể thành thần thái, phong thái trình diễn và cảm xúc, từ đó tạo nên dấu ấn với người xem.

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"Việc mỗi khán giả có những lựa chọn và cảm nhận yêu thích khác nhau là điều hết sức tự nhiên", chuyên gia cho hay.

Tại họp báo sau Chung kết sáng 8/11, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cũng nhận câu hỏi về những bình luận cho rằng nhan sắc của cô chưa thực sự nổi bật. Tân hoa hậu cho biết đã đọc các ý kiến nhưng không quá bận lòng, bởi hiểu mỗi người có quan điểm riêng và tôn trọng sự khác biệt.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang mong khán giả tiếp tục theo dõi quá trình hoàn thiện bản thân và những hoạt động của cô sau đăng quang. Khi được hỏi về phẫu thuật thẩm mỹ, cô cho biết hiện chưa có dự định thay đổi ngoại hình, hài lòng với diện mạo và muốn giữ gìn những nét đẹp tự nhiên.