Dự án thời trang của Britney Spears được hé lộ

Theo Page Six, Britney Spears đang chuẩn bị bước sang một lĩnh vực kinh doanh mới khi chính thức giới thiệu thương hiệu trang sức. Cụ thể, mới đây, website của thương hiệu bất ngờ được ra mắt, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong dự án mà giọng ca Toxic đã âm thầm chuẩn bị suốt một năm qua.

Một nguồn tin thân cận với Britney Spears xác nhận cùng Page Six Style rằng bộ sưu tập trang sức chính là dự án bí mật được nhắc đến trong những thông tin trước đó.

Britney Spears đang chuẩn bị bước sang một lĩnh vực kinh doanh mới khi chính thức giới thiệu thương hiệu trang sức.

Đáng chú ý, khi truy cập website của thương hiệu, người hâm mộ sẽ nhìn thấy một thông điệp đầy ẩn ý từ nữ ca sĩ. "Được rồi, vậy thì... Tôi đã giữ một bí mật. Một bí mật nhỏ thôi... À, có lẽ phải nói là TINY mới đúng", dòng thông báo viết.

Cách chơi chữ với tên thương hiệu khiến nhiều người tò mò về những sản phẩm mà Britney Spears chuẩn bị giới thiệu.

Hiện tại, website chưa công bố bất kỳ thiết kế trang sức cụ thể nào. Thay vào đó, khách truy cập được mời đăng ký vào danh sách chờ để nhận những thông tin cập nhật tiếp theo.

Logo của thương hiệu được thiết kế với tông màu vàng, kết hợp hình ảnh ngôi sao băng, gợi liên tưởng đến phong cách trang sức nhỏ nhắn và tinh tế. Tuy nhiên, thương hiệu vẫn chưa xác nhận định hướng thiết kế chính thức.

Trước đó, ngày 10/11, Page Six từng độc quyền đưa tin Britney Spears đang chuẩn bị công bố một dự án đặc biệt mà cô đã mong muốn thực hiện từ rất lâu.

Nguồn tin thân cận tiết lộ: "Trong suốt một năm qua, Britney đã âm thầm thực hiện một dự án tuyệt mật. Đây là dự án mang ý nghĩa vô cùng cá nhân, là điều mà cả Britney lẫn người hâm mộ của cô đã mong chờ trong hơn 20 năm".

Người này còn khẳng định dự án sẽ sớm được giới thiệu đến công chúng. Việc lựa chọn lĩnh vực trang sức đánh dấu một hướng đi mới của Britney Spears bên cạnh sự nghiệp âm nhạc từng đưa cô trở thành một trong những biểu tượng nhạc pop nổi tiếng thế giới.

Việc lựa chọn lĩnh vực trang sức đánh dấu một hướng đi mới của Britney Spears.

Ở tuổi 44, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý với những kế hoạch cá nhân, dù không còn duy trì lịch trình biểu diễn và phát hành sản phẩm âm nhạc dày đặc như trước.

Đến thời điểm hiện tại, Britney Spears vẫn chưa công bố thời gian mở bán, mức giá hay hình ảnh chính thức của bộ sưu tập trang sức. Dẫu vậy, sự xuất hiện của website riêng đã phần nào giải đáp những đồn đoán xoay quanh dự án bí mật của nữ ca sĩ, đồng thời mở ra sự chờ đợi về màn ra mắt thương hiệu trang sức trong thời gian tới.