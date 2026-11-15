'Tiếng hát Hà Nội 2026': Nâng chuẩn chất lượng từ vòng Sơ khảo

NSND Hà Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội:

Hát không nhạc đệm giúp đánh giá đúng thực lực thí sinh

Các giám khảo: NSND Hà Thủy, Tiến sĩ Khánh Ly, Thiếu tá - Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh. Ảnh: Duy Khánh

- Là người nhiều năm gắn bó với “Tiếng hát Hà Nội” trên nhiều cương vị như thành viên Ban giám khảo, huấn luyện viên, NSND Hà Thủy đánh giá thế nào về sự đổi mới trong hình thức dự thi của cuộc thi năm nay, đặc biệt là việc tổ chức hai vòng sơ khảo, trong đó vòng Sơ khảo 1 yêu cầu thí sinh hát trực tiếp không có nhạc đệm?

- Tôi cho rằng đây là một đổi mới rất tốt và hợp lý. Ngay cả ở các cuộc thi quốc tế, hình thức hát không có nhạc đệm cũng thường được áp dụng. Khi thí sinh hát mộc, Ban giám khảo có thể đánh giá trực tiếp và chính xác hơn khả năng thực sự của giọng hát, từ cao độ, khả năng giữ nhịp, xử lý giai điệu đến cảm xúc của người hát.

Điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là thí sinh có làm chủ được cao độ, giữ đúng tông và thể hiện giọng hát chuẩn xác hay không khi không có sự hỗ trợ của âm nhạc. Đây cũng là hình thức thường được áp dụng trong vòng tuyển sinh đầu tiên của các trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thí sinh hát không nhạc đệm trong vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Phạm Hùng

Với “Tiếng hát Hà Nội”, tôi thấy cuộc thi ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng hơn và chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Do đó, việc tổ chức vòng Sơ khảo 1 theo hình thức hát không có nhạc đệm là lựa chọn phù hợp, góp phần giúp Ban giám khảo nhận diện đúng thực lực của từng thí sinh.

- Sau hai ngày chấm thi, NSND Hà Thủy đánh giá thế nào về chất lượng thí sinh ở hai hình thức dự thi trực tiếp và gửi video?

- Qua hai ngày sơ khảo, với cả hai hình thức dự thi trực tiếp và gửi video clip, tôi nhận thấy mỗi hình thức đều có những đặc điểm riêng.

Đối với thí sinh đến dự thi trực tiếp, Ban giám khảo có điều kiện đánh giá khá rõ năng lực và phong cách biểu diễn. Có những em đã định hình được phong cách âm nhạc, thể hiện được màu sắc riêng trong giọng hát. Đây là những yếu tố giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong quá trình đánh giá và lựa chọn.

Thí sinh thể hiện giọng hát mộc trong vòng Sơ khảo 1. Ảnh: Phạm Hùng

Còn với hình thức gửi video clip, tôi đánh giá cao ý nghĩa của cách thức này bởi nó tạo cơ hội cho các thí sinh ở vùng xa, không có điều kiện đến Hà Nội vẫn có thể tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, chất lượng các clip hiện chưa đồng đều. Một số em có sự đầu tư tốt, nhưng cũng có những em chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn, thu âm hoặc điều kiện kỹ thuật còn hạn chế nên chất lượng âm thanh chưa bảo đảm.

Bên cạnh đó, một số thí sinh có thể chưa nắm rõ tiêu chí, yêu cầu của cuộc thi, dẫn đến việc gửi những clip mang tính chất karaoke hoặc ghi hình tại các buổi sinh hoạt cộng đồng, biểu diễn tập thể.

Thực ra, các em không nhất thiết phải có một video được dàn dựng cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần một đoạn ghi hình đơn giản tại nhà, hình ảnh rõ mặt, âm thanh rõ ràng, thể hiện chân thực giọng hát của mình là Ban giám khảo đã có thể nhận diện được khả năng của thí sinh. Tôi mong các em chú ý thực hiện đúng hướng dẫn để phần dự thi phản ánh tốt nhất năng lực của mình.

Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội:

Sự đầu tư bài bản tạo niềm tin cho thí sinh

- Chị đánh giá thế nào về công tác tổ chức cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện?

Từ phải sang trái: NSND Thái Bảo và Trung tá, Thạc sĩ Phương Mai. Ảnh: Duy Khánh

- Theo tôi, điểm nổi bật đầu tiên của cuộc thi năm nay là công tác truyền thông rất tốt, cùng sự đầu tư mạnh mẽ, bài bản của Ban tổ chức nhằm nâng cao chất lượng cuộc thi. Đặc biệt, Ban tổ chức đã tạo điều kiện tốt để thí sinh có thể xuất hiện trên sân khấu với sự chuẩn bị chỉn chu và hoàn thiện nhất.

Điều này thể hiện từ khâu chuẩn bị sân khấu, địa điểm tổ chức đến các điều kiện hỗ trợ thí sinh. Tất cả đều được thực hiện chuyên nghiệp, chu đáo. Tôi nghĩ đây là sự đầu tư rất đáng ghi nhận, bởi nó thể hiện sự tôn trọng đối với thí sinh, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và uy tín của cuộc thi.

Một điểm nữa là năm nay, theo tôi được biết, Ban tổ chức đã mời số lượng thành viên Ban giám khảo đông hơn so với những mùa giải trước. Đây là lựa chọn hợp lý, đặc biệt ở vòng sơ khảo, khi số lượng thí sinh tham gia rất đông và màu sắc âm nhạc vô cùng đa dạng. Nhiều thành viên Ban giám khảo với những góc nhìn, chuyên môn khác nhau sẽ giúp quá trình đánh giá khách quan và toàn diện hơn. Điều này cũng tạo thêm niềm tin cho thí sinh khi đăng ký tham gia.

Thí sinh tự tin thể hiện giọng hát trên sân khấu. Ảnh: Phạm Hùng

- Sau hai ngày chấm thi, chị có thể chia sẻ về quá trình làm việc của Ban giám khảo và những điểm mới trong cách đánh giá thí sinh năm nay?

- Mặc dù chúng tôi mới hoàn thành hai ngày chấm thi của vòng Sơ khảo 1, số lượng thí sinh tiếp tục đăng ký vẫn rất đông. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sức hút của “Tiếng hát Hà Nội” năm nay.

Tôi cũng muốn chia sẻ về sự linh hoạt trong quá trình chấm thi. Trong một số trường hợp, nếu thí sinh chưa thực sự thuận lợi với ca khúc đã chuẩn bị, Ban giám khảo có thể gợi ý để các bạn thử sức với một ca khúc khác phù hợp hơn. Mục đích là giúp thí sinh có cơ hội thể hiện đúng khả năng, khám phá thế mạnh của mình, đồng thời giúp chúng tôi đánh giá đầy đủ hơn tiềm năng của mỗi giọng hát.

Trong suốt quá trình làm việc, các thành viên Ban giám khảo luôn trao đổi, thống nhất trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Chúng tôi cũng cố gắng bảo đảm sự công bằng, hạn chế tối đa chênh lệch trong cách đánh giá giữa những người dự thi trực tiếp và những người gửi video clip. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về hình thức dự thi này.

Điều quan trọng là thí sinh cần tìm hiểu kỹ và thực hiện đúng hướng dẫn của Ban tổ chức về cách ghi hình, gửi clip, bảo đảm các yêu cầu theo quy chế cuộc thi. Khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện đó, phần dự thi sẽ được Ban giám khảo xem xét nghiêm túc, khách quan và công tâm.

Vòng Sơ khảo 1 “Tiếng hát Hà Nội 2026” diễn ra từ ngày 13 đến 17-11, với hai hình thức dự thi trực tiếp và gửi video clip. Ban tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ đến hết ngày 16-11, mở thêm cơ hội cho những người yêu ca hát ở Hà Nội và các địa phương tham gia thử sức.