Nhan sắc cỡ Trần Đô Linh cũng không cân nổi tạo hình sến súa ở Đợi Gió Đến Hôn Em

Trong Đợi Gió Đến Hôn Em, Trần Đô Linh vào vai Phó Tuyết Lê, nàng hoa khôi đầy nổi loạn trong trường trung học và từng nảy sinh tình cảm với nam sinh đình đám Hứa Tinh Thuần. Sau nhiều năm xa cách, hai người gặp lại khi Phó Tuyết Lê đã là ngôi sao nổi tiếng.

Chỉ cần nghe giới thiệu nhân vật, khán giả đã chờ đợi Trần Đô Linh tha hồ khoe nhan sắc yêu kiều trong những tạo hình đầy sang chảnh, thời thượng. Bởi nữ diễn viên đã sở hữu gương mặt thanh tú, khí chất yêu kiều tao nhã càng hợp vào vai ngôi sao lạnh lùng.

Nhưng kỳ vọng nhiều thì dễ vỡ mộng, và những loạt ảnh hậu trường Đợi Gió Đến Hôn Em đã khiến cư dân mạng thở dài. Đội ngũ phục trang của phim chọn cho Trần Đô Linh những bộ đồ diêm dúa, quá tham chi tiết khiến tổng thể trở nên nặng nề. Chẳng hạn như với trang phục này, đôi găng tay da trở nên thừa thãi.

Đây cũng là một tạo hình nhìn mãi cũng không tìm được điểm ưng mắt. Từ chiếc váy xếp tầng đến áo khoác da, chiếc mũ đội đầu và cả vòng ngọc trai đều không hề liên quan đến nhau. Khán giả chỉ biết bảo rằng may mà Trần Đô Linh có nhan sắc, có thần thái nên mới cứu lại được một phần cho set đồ lạc mốt.

Chưa kể stylist Đợi Gió Đến Hôn Em có lẽ rất thích nhấn mạnh vào chiếc cổ thon thả của Trần Đô Linh nên liên tục chọn áo cao cổ, đeo vòng to bản… Tất cả lại làm cho Trần Đô Linh nhìn kém thanh thoát hơn bình thường.

Bộ váy đỏ này là tạo hình hiếm hoi được khen của Trần Đô Linh. Vừa hợp với dáng cô, vừa khiến khán giả tin rằng Phó Tuyết Lê thật sự là ngôi sao nổi tiếng.