Anh Quân Idol lột mặt nạ, gây sốt với với 2 hit, Trấn Thành tuyên bố bảo vệ Báo Berry

Tập 7 của Ca sĩ mặt nạ 2026 mang tới chủ đề “Phiên tòa bảo vệ danh tính” với 2 khách mời JSOL, Orange trong vai trò 2 công tố viên, đối đầu cùng 2 “luật sư” Trấn Thành và Bích Phương. Phe luật sư sẽ bảo vệ danh tính các mascot, còn phe công tố tìm mọi cách để vạch trần thân phận các giọng ca sau lớp mặt nạ.

Mở màn tập 7 là sự kết hợp của 4 mascot qua mashup Hôn lễ của em - Ngày em đẹp nhất. Cao Bồi Lang lần đầu tiên thể hiện giọng hát thật, mang đến màu sắc hoàn toàn khác biệt so với những lần xuất hiện trước. Chất giọng của Báo Berry khiến JSOL liên tưởng đến Orange.

Đây là tiết mục mở màn cho vòng đối đầu, khi cả 4 mascot sẽ bước vào những màn đối đầu trực tiếp, nhằm bảo vệ vị trí của mình.

Trấn Thành nhận xét 3 mascot nam sở hữu quãng giọng, màu giọng khá tương đồng, riêng Báo Berry gây ấn tượng bởi khả năng biến hóa linh hoạt, góp phần tạo nên tổng thể đầy cảm xúc. Nam MC khẳng định sẽ hết lòng bảo vệ Báo Berry, bởi đây chính là màu sắc âm nhạc mà anh yêu thích: "Em cứ hát, cả thế giới để anh lo!" JSOL liên tục "nổi da gà", tự tin tuyên bố đã nhận diện được danh tính của cả 4 giọng ca.

4 mascot ở tập 7.

Bước vào vòng đối đầu 1:1, Cậu Tư Lành thẳng thắn bày tỏ mong muốn tránh đối đầu với Báo Berry. Trái ngược với sự dè chừng của đối thủ, Báo Berry tự tin tuyên bố sẵn sàng "chấp mọi đối thủ". Nếu được quyền lựa chọn, nữ ca sĩ muốn thử sức với Koalaoke.

Qua lượt bình chọn của khán giả, 2 cặp đối đầu là Báo Berry - Cao Bồi Lang và và Koalaoke - Cậu Tư Lành.

Cao Bồi Lang mở màn với mashup mang màu sắc Ballad da diết Còn em anh bỏ cho ai - Sao cũng được. Trấn Thành liên tưởng đến Dũng Hà, JSOL nghĩ đến Tuấn Cry, trong khi Bích Phương nhận định đây có thể là một giọng ca đến từ Hà Nội. Nữ cố vấn cho rằng khi thể hiện bằng giọng hát thật, Cao Bồi Lang bộc lộ trọn vẹn cảm xúc, kỹ thuật.

Orange đặc biệt ấn tượng với sự chân phương trong cách hát của nam ca sĩ, nhận định đây là giọng ca đã có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều sân khấu. Orange mong được hợp tác với mascot trong tương lai.

Cao Bồi Lang.

Đối lập với Cao Bồi Lang, Báo Berry nhanh chóng phô diễn kỹ thuật ngay từ những câu hát đầu tiên của ca khúc Em say rồi. Trấn Thành nhận định cô là giọng ca thông minh, có khả năng cảm âm tự nhiên, biết cách phát huy thế mạnh đúng thời điểm. Theo anh, nữ ca sĩ không bị cuốn theo kỹ thuật, hay quá phụ thuộc vào việc kiểm soát giọng hát bằng lý trí mà giữ được bản năng khi hát.

Orange khen ngợi mascot chọn bài hát thông minh, giúp bộc lộ chiều sâu cảm xúc trong vòng thi quan trọng. Bích Phương cho biết Báo Berry thể hiện kỹ thuật thanh nhạc nhưng vẫn giữ được cảm xúc, luôn đặt nhiều tâm tư vào từng sản phẩm âm nhạc mà mình trình diễn.

Ở phần gợi ý về mascot, Pháp Kiều cho biết Báo Berry có làn da nâu, môi trầm, người hơi đầy đặn, chân mày lá liễu, tóc có màu nổi bật, là người quen của “anh trai” CoolKid. Điều này khiến khán giả trên mạng xã hội cho rằng mascot là NAOMI hoặc Vũ Thảo My. Tuy nhiên, chất giọng của 2 nữ ca sĩ đều khá khác biệt so với những gì Báo Berry thể hiện, khiến danh tính của mascot vẫn được nhiều người dự đoán là Rachele Nguyễn.

Báo Berry.

Khép lại lượt thi đầu, Báo Berry giành chiến thắng, khiến Cao Bồi Lang phải dừng chân tại chương trình, lộ diện là Anh Quân Idol. Khán giả không khỏi tiếc nuối khi một giọng ca thực lực như anh phải ra về sớm. Những dự đoán về danh tính Cao Bồi Lang của các cố vấn, lẫn đa số khán giả ở những vòng thi trước đều không chính xác, khiến màn lộ diện càng trở nên bất ngờ. Trước đó, anh gây bối rối khi giao tiếp bằng giọng nữ cao nhưng trình diễn bằng giọng rock nam, vừa hát vừa rap.

Anh Quân Idol từng lo lắng khán giả sẽ nghĩ mình không còn hoạt động nghệ thuật nên tham gia chương trình với mong muốn chính thức đánh dấu sự trở lại với âm nhạc. Anh hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm mới, dành tâm huyết cho con đường nghệ thuật. Anh trình diễn 2 ca khúc nổi tiếng trên TikTok - E là không thể và Có anh đây rồi.

Cao Bồi Lang lộ diện là Anh Quân Idol.

Cậu Tư Lành mang đến Thành phố phiêu bồng - ca khúc chất chứa nỗi niềm của người đàn ông phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong cuộc sống, đôi khi không thể dành trọn vẹn thời gian, tình cảm cho người mình yêu. Đây cũng là những trải nghiệm mà mascot từng trải qua.

Trấn Thành nhận xét giọng hát của mascot như đang tìm về sự an yên sau những thăng trầm đã qua. Orange đánh giá ca khúc Pop Rock pha Country này rất phù hợp với cá tính của Cậu Tư Lành. Nữ ca sĩ trân trọng sự dũng cảm của mascot khi chia sẻ những trăn trở cá nhân thông qua âm nhạc. Bích Phương khẳng định đây là phần trình diễn mình yêu thích nhất trong số những tiết mục của Cậu Tư Lành từ đầu chương trình.

Cậu Tư Lành.

Koalaoke lựa chọn ca khúc Lênh đênh do chính anh sáng tác, kể câu chuyện về sự tan vỡ, những nuối tiếc của một chàng trai trong tình yêu. Mascot chia sẻ, bài hát cũng là cách anh nhìn nhận về những lựa chọn trong cuộc sống.

Trấn Thành đánh giá cao sự đổi mới trong dòng nhạc, cách Koalaoke xử lý những quãng giọng khó, liên tục đổi cao độ. JSOL nhận thấy Koalaoke sự chuyển biến rõ rệt trong tâm hồn lẫn cách thể hiện bản thân của Koalaoke khi thử sức với một màu nhạc mới. Orange cũng bất ngờ trước hình ảnh Koalaoke trưởng thành, cùng giọng hát nội lực hơn so với những lần xuất hiện trước.

Sau cùng, Cậu Tư Lành giành chiến thắng. Koalaoke lộ diện là buitruonglinh. Đây là kết quả không bất ngờ khi danh tính của anh vốn đã được dự đoán từ vòng đầu tiên.

Trước khi được biết đến với những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, công việc chính của nam ca sĩ là chơi violin tại các nhà hàng, tiệc cưới. Có những hôm, anh vừa chơi đàn, vừa phụ bưng món. Nam ca sĩ cũng tâm sự về những ngày tài khoản không còn tiền, phải đi bộ về nhà, song vẫn kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc, từ đó trân trọng mọi cơ hội tới với mình.

Koalaoke lộ diện là buitruonglinh.

Ảnh, video: BTC