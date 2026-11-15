Cuộc hội ngộ hiếm có của Mỹ Linh, Thanh Lam cùng những giọng ca hàng đầu

Tối 14/11, chương trình nghệ thuật “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, giảng viên trưởng thành từ mái trường này.

Không chỉ tái hiện những ca khúc gắn với nhiều thế hệ khán giả, chương trình còn mang đến những màn kết hợp hiếm có giữa các giọng ca hàng đầu, tạo nên nhiều khoảnh khắc xúc động. Khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam kín chỗ.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình, xúc động nhắc lại hành trình 70 năm đào tạo và cống hiến của các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ. Theo chị, một giọng hát muốn ở lại lâu dài trong lòng công chúng không chỉ cần kỹ thuật mà còn phải có cảm xúc, nhân cách nghệ thuật và trách nhiệm với những giá trị truyền tải.

NSND Hà Thủy, NSƯT Kim Phúc và NSƯT Diệu Linh cùng thể hiện “Nhạc rừng” của nhạc sĩ Hoàng Việt. Đây là lần đầu tiên ba nữ nghệ sĩ đứng chung sân khấu trong sự nghiệp, tạo nên cuộc hội ngộ đặc biệt khiến khán giả thích thú.

NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ Anh Thơ kết hợp trong “Gửi em ở cuối sông Hồng” của nhạc sĩ Thuận Yến, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc về tình yêu quê hương.

NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức và NSND Ngọc Khang cùng thể hiện Bình Trị Thiên khói lửa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Sự xuất hiện của ba giọng ca gạo cội nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán phòng.

Sau phần trình diễn, ba nghệ sĩ giao lưu, chia sẻ những ký ức về thời gian học tập và giảng dạy tại Học viện. NSND Quang Thọ cho biết ông từng là sinh viên của trường từ năm 1972, sau đó trở lại giảng dạy và đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc giai đoạn 2001-2008. Ông bày tỏ tự hào khi khoa Thanh nhạc ngày càng phát triển, trở thành một trong những khoa có quy mô lớn nhất Học viện. Nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ mái trường này đã đạt được những giải thưởng, thành tích đáng ghi nhận.

NSƯT Tân Nhàn và Sao Mai Thu Hà kết hợp trong “Hai quê” của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ. Cả hai đều trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc và hiện đảm nhiệm công tác quản lý, đào tạo nghệ thuật.

NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng mang đến mashup Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng. Ba nghệ sĩ cũng chia sẻ những kỷ niệm về quãng thời gian học tập, trưởng thành dưới mái trường âm nhạc.

Diva Mỹ Linh trở lại biểu diễn tại mái trường từng gắn bó với mình qua ca khúc Hà Nội đêm trở gió của nhạc sĩ Trọng Đài. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm vui và xúc động khi có cơ hội trở về sân khấu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

NSND Thanh Lam và diva Mỹ Linh cùng thể hiện “Ôi quê tôi” của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Hai giọng ca với cá tính nghệ thuật riêng tạo nên màn kết hợp đáng chú ý trong đêm nhạc.

NSND Thanh Lam tiếp tục trở lại sân khấu với “Không thể và có thể” của nhạc sĩ Phó Đức Phương, thể hiện phong cách biểu diễn giàu cảm xúc.

Ca sĩ Đào Nguyên Vũ và Thăng Long mang đến không khí trẻ trung qua mashup “Ngày xưa ơi - Về đi em”. Sự kết hợp giữa hai ca khúc tạo thêm màu sắc mới cho chương trình.

Ca sĩ Khánh Ly và Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện “Gọi anh” của nhạc sĩ Dương Thụ.

Tiếp nối là phần thể hiện “Ngỡ” của nhạc sĩ Khắc Việt qua giọng hát Quang Hà.

Thu Hằng và Hương Ly khép lại chương trình bằng ca khúc “Việt Nam tự hào bước tiếp tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tiết mục gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ những giá trị được vun đắp trong quá khứ đến khát vọng sáng tạo trong tương lai.

Chương trình “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” không chỉ là cuộc hội ngộ của những nghệ sĩ từng gắn bó với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mà còn là dịp nhìn lại hành trình đào tạo, gìn giữ và phát triển nền thanh nhạc chuyên nghiệp. Những giọng ca thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trên sân khấu đã tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu, nơi các giá trị nghệ thuật tiếp tục được trao truyền.