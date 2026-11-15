Chuyến công du đặc biệt của Công nương Kate sau thời gian điều trị ung thư

Theo Reuters ngày 15/11, Thân vương William và Công nương Kate sẽ cùng đến Mumbai (Ấn Độ) để tham dự chuỗi sự kiện trong khuôn khổ giải thưởng Earthshot Prize thường niên. Chuyến thăm kéo dài ba ngày, trong đó tâm điểm là lễ trao giải diễn ra vào ngày 17/11.

Ảnh: AFP

Đây được xem là cột mốc đáng chú ý đối với Công nương Kate, 44 tuổi, bởi cô đã hạn chế đáng kể các hoạt động chính thức và chưa từng đồng hành cùng chồng trong những chuyến công du nước ngoài kể từ khi được chẩn đoán mắc ung thư. Năm 2024, cô trải qua quá trình hóa trị dự phòng và sau đó thông báo bệnh tình đã thuyên giảm.

Dù hiện ở trạng thái lui bệnh, Công nương xứ Wales từng chia sẻ rằng những ảnh hưởng của căn bệnh vẫn tiếp tục tác động đến cuộc sống của cô. Vì vậy, việc trở lại với một chuyến công du quốc tế có sự tham gia của đông đảo công chúng được xem là bước tiến đáng chú ý trong quá trình phục hồi cũng như thực hiện các trách nhiệm hoàng gia.

Trước đó, chuyến công tác nước ngoài đáng kể duy nhất của Kate kể từ năm 2024 diễn ra vào tháng 5, khi cô một mình đến Italy trong hai ngày để thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực phát triển trẻ nhỏ. Lần này, sự xuất hiện bên cạnh Thân vương William tại Ấn Độ đánh dấu một bước chuyển mới trong lịch trình hoạt động của cô.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên tạp chí Country Life số mới nhất, nơi Thân vương William đảm nhận vai trò biên tập viên khách mời, Kate tiếp tục cởi mở chia sẻ về hành trình hồi phục sức khỏe.

Cô cho biết các bác sĩ từng cảnh báo quá trình phục hồi sau điều trị ung thư không diễn ra theo một đường thẳng. Sẽ có những ngày tốt đẹp xen lẫn những ngày khó khăn và mọi thứ cần thời gian để ổn định. Chính vì vậy, Công nương lựa chọn cách sống chậm lại, đón nhận từng ngày thay vì đặt ra những kỳ vọng quá lớn đối với bản thân.

Trong khi đó, với Thân vương William, chuyến đi lần này còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy những sáng kiến bảo vệ môi trường. Earthshot Prize được anh thành lập vào năm 2020, với mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ các giải pháp sáng tạo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu cùng những thách thức môi trường toàn cầu.

Mỗi năm, giải thưởng lựa chọn năm dự án xuất sắc và trao cho mỗi đơn vị 1 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1,3 triệu USD, để mở rộng quy mô và đưa các sáng kiến vào thực tiễn.

Đại diện Văn phòng Cung điện Kensington cho biết triết lý cốt lõi của Earthshot Prize là thay thế sự bi quan bằng niềm tin vào những khả năng tích cực. Theo đó, dù các thách thức môi trường mà hành tinh đang đối mặt rất nghiêm trọng, sự sáng tạo, quyết tâm và trí tuệ của con người trong việc tìm kiếm giải pháp cũng mạnh mẽ không kém.

Lễ trao giải năm nay được ban tổ chức kỳ vọng trở thành sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh sự hiện diện của vợ chồng Thân vương William, chương trình còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong các lĩnh vực thể thao, điện ảnh và âm nhạc.

Ảnh: WireImage

Đáng chú ý, huyền thoại cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar, hai diễn viên Alia Bhatt và Rami Malek sẽ góp mặt tại sự kiện. Nhóm nhạc pop đình đám của Anh Take That cũng xác nhận biểu diễn, đánh dấu lần đầu tiên họ trình diễn tại Ấn Độ.

Các thành viên Take That bày tỏ sự hào hứng khi được lần đầu đứng trên sân khấu tại quốc gia Nam Á này, đồng thời tham gia một sự kiện quy tụ những cá nhân và tổ chức đang nỗ lực xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh.

Ngoài lễ trao giải Earthshot Prize, Thân vương William và Công nương Kate dự kiến tham gia nhiều hoạt động liên quan đến cricket, thời trang và điện ảnh Ấn Độ. Lịch trình này không chỉ góp phần quảng bá các sáng kiến môi trường mà còn mở rộng giao lưu văn hóa giữa Hoàng gia Anh và quốc gia Nam Á.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Công nương Kate đang từng bước trở lại với các nhiệm vụ hoàng gia sau quãng thời gian dài tập trung điều trị và hồi phục sức khỏe. Dù chưa trở lại với cường độ làm việc như trước, những lần xuất hiện công khai của cô đã dần tăng lên.

Đối với công chúng, chuyến công du Ấn Độ không đơn thuần là một hoạt động ngoại giao của Hoàng gia Anh. Đây còn là dấu mốc cho thấy Công nương Kate đang từng bước tìm lại nhịp sống và vai trò quen thuộc sau biến cố sức khỏe. Tuy nhiên, những chia sẻ của cô cũng cho thấy hành trình hồi phục vẫn cần sự kiên nhẫn, bởi việc bệnh tình thuyên giảm không đồng nghĩa mọi ảnh hưởng của căn bệnh lập tức biến mất.