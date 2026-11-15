Mỹ nhân Việt U40 sinh 3 con vẫn đẹp nóng bỏng, chồng kém tuổi hết mực yêu chiều

Mẹ 3 con vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng, giảm 15kg sau sinh

Mới đây, Phương Trinh Jolie thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến du lịch Phan Thiết. Nữ ca sĩ tự tin diện những bộ trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng cân đối, vòng eo thon gọn và thần thái rạng rỡ.

Sinh năm 1988, Phương Trinh Jolie hiện đã bước sang tuổi 38 và trải qua 3 lần sinh nở. Dù vậy, cô vẫn duy trì phong cách thời trang quyến rũ, thường xuyên lựa chọn những thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc bikini để tôn lên lợi thế hình thể.

Trong đời thường, nữ ca sĩ cũng biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Khi dạo phố, cô chuộng áo hai dây, chân váy ngắn hoặc trang phục đơn giản kết hợp phụ kiện nổi bật. Trong những chuyến du lịch, Phương Trinh Jolie không ngại thử nghiệm các thiết kế táo bạo, từ váy ren hở lưng đến đầm khoét eo, khoe đường cong cơ thể.

Đáng chú ý, sau khi sinh con thứ ba vào tháng 1/2025, Phương Trinh Jolie từng nặng gần 69kg. Nhờ duy trì việc tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống, cô giảm khoảng 15kg trong hơn nửa năm, đưa cân nặng về mức 54kg.

Để giữ vóc dáng, nữ ca sĩ chú trọng vận động đều đặn, đặc biệt là yoga. Trong cả 3 lần mang thai, cô vẫn tập luyện với cường độ phù hợp thể trạng. Sau sinh, Phương Trinh Jolie tiếp tục kết hợp vận động và chế độ dinh dưỡng để lấy lại hình thể săn chắc.

Về ăn uống, cô có thói quen ưu tiên rau xanh trong bữa ăn, hạn chế đồ ngọt và tránh ăn sát giờ ngủ. Bên cạnh việc kiểm soát cân nặng, nữ ca sĩ còn dành thời gian chăm sóc da, lựa chọn trang phục phù hợp để duy trì hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Hôn nhân viên mãn bên Lý Bình và 3 con

Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc, Phương Trinh Jolie còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên ông xã Lý Bình, người kém cô 3 tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2022 sau thời gian hẹn hò.

Tại lễ cưới, Phương Trinh Jolie lần đầu công khai con gái riêng Mia. Sau khi kết hôn, vợ chồng cô lần lượt đón hai con trai Tyga và Loka. Hiện tại, gia đình có 5 thành viên, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc quây quần, đi du lịch và chăm sóc các con.

Tháng 4/2026, Phương Trinh Jolie và Lý Bình tổ chức tiệc kỷ niệm 4 năm ngày cưới trên bãi biển với sự góp mặt của người thân, bạn bè. Đến tháng 10, nữ ca sĩ tiếp tục đón sinh nhật tuổi 38 trong không khí ấm cúng bên gia đình.

Trong cuộc sống hôn nhân, Lý Bình luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc, nuôi dạy các con. Nam diễn viên cũng có mối quan hệ gần gũi với Mia, con gái riêng của Phương Trinh Jolie. Nữ ca sĩ từng cho biết sự yêu thương và quan tâm của chồng dành cho con gái là một trong những điều khiến cô quyết định gắn bó lâu dài.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Phương Trinh Jolie vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Tình yêu tìm lại và Mẹ chồng nàng dâu. Sau khi sinh con thứ ba, nữ ca sĩ cũng từng bước trở lại với âm nhạc và các chương trình giải trí.

Ở tuổi 38, Phương Trinh Jolie có cuộc sống cân bằng giữa công việc và gia đình. Hình ảnh bà mẹ 3 con tự tin với vóc dáng săn chắc, phong cách thời trang quyến rũ và tổ ấm hạnh phúc tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả.

Phương Trinh Jolie tự tin khoe vóc dáng quyến rũ trong chuyến du lịch Phan Thiết. Nguồn: Facebook Phương Trinh Jolie