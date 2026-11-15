Bốn sao truyền hình được trả lương cao nhất
Theo thống kê do Variety công bố, Sylvester Stallone, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon và Chris Pratt được trả thù lao cao nhất Hollywood, lên tới 2 triệu USD cho mỗi tập phim.
Ở tuổi 80, Sylvester Stallone vẫn giữ được sức hút đáng kinh ngạc tại Hollywood. Trong Tulsa King, nam diễn viên được trả thù lao tới 2 triệu USD cho mỗi tập phim. Ông vào vai Dwight Manfredi, một trùm mafia vừa ra tù sau 25 năm thụ án thì bị tổ chức đưa đến Oklahoma, để xây dựng địa bàn làm ăn mới. Tại thành phố xa lạ, ông bắt đầu tập hợp những cộng sự bất đắc dĩ, từng bước thiết lập thế lực riêng. Ảnh: CBR.
Jennifer Aniston nhận khoảng 2 triệu USD cho mỗi tập The Morning Show, bộ phim truyền hình của Apple TV mà cô đóng chính kiêm sản xuất. Nữ diễn viên đảm nhận vai Alex Levy, người dẫn chương trình truyền hình lâu năm phải đối mặt với những biến động trong sự nghiệp sau khi đồng nghiệp vướng bê bối. Alex vừa muốn bảo vệ vị trí của mình, vừa phải cạnh tranh với những gương mặt mới trong ngành truyền thông. Ảnh: People.
Cũng giống như Jennifer Aniston, Reese Witherspoon nhận khoảng 2 triệu USD cho mỗi tập The Morning Show. Trong series này, cô vào vai Bradley Jackson, một phóng viên địa phương bất ngờ được chú ý sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi. Bradley có cá tính mạnh, thẳng thắn và không ngại đối đầu với những người nắm quyền lực trong ngành truyền thông. Witherspoon đồng thời đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, góp phần định hình nội dung và hướng phát triển của loạt phim. Ảnh: People.
Chris Pratt đạt mức thù lao khoảng 2 triệu USD mỗi tập với vai chính trong loạt phim hành động The Terminal List. Anh hóa thân thành James Reece, một chỉ huy đội đặc nhiệm Navy SEAL trở về sau nhiệm vụ khiến gần như toàn bộ đồng đội thiệt mạng. Khi phát hiện những ký ức và bằng chứng liên quan đến chiến dịch có nhiều điểm bất thường, Reece bắt đầu điều tra, đồng thời trở thành mục tiêu của những thế lực muốn che giấu sự thật. Ảnh: Prime Video.
Nguồn Znews: https://znews.vn/bon-sao-truyen-hinh-duoc-tra-luong-cao-nhat-post1696522.html