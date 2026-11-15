Bốn sao truyền hình được trả lương cao nhất

Ở tuổi 80, Sylvester Stallone vẫn giữ được sức hút đáng kinh ngạc tại Hollywood. Trong Tulsa King, nam diễn viên được trả thù lao tới 2 triệu USD cho mỗi tập phim. Ông vào vai Dwight Manfredi, một trùm mafia vừa ra tù sau 25 năm thụ án thì bị tổ chức đưa đến Oklahoma, để xây dựng địa bàn làm ăn mới. Tại thành phố xa lạ, ông bắt đầu tập hợp những cộng sự bất đắc dĩ, từng bước thiết lập thế lực riêng. Ảnh: CBR.

Trước khi trở thành gương mặt dẫn đầu bảng cát-sê truyền hình, Stallone đã có nhiều thập niên gắn bó với màn ảnh rộng. Ông nổi tiếng toàn cầu nhờ hai thương hiệu Rocky và Rambo. Trong đó, Rocky giúp Stallone nhận hai đề cử Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính và Kịch bản gốc, đồng thời đưa ông trở thành một trong những ngôi sao hành động nổi bật nhất thế hệ. Ảnh: Deadline.

Jennifer Aniston nhận khoảng 2 triệu USD cho mỗi tập The Morning Show, bộ phim truyền hình của Apple TV mà cô đóng chính kiêm sản xuất. Nữ diễn viên đảm nhận vai Alex Levy, người dẫn chương trình truyền hình lâu năm phải đối mặt với những biến động trong sự nghiệp sau khi đồng nghiệp vướng bê bối. Alex vừa muốn bảo vệ vị trí của mình, vừa phải cạnh tranh với những gương mặt mới trong ngành truyền thông. Ảnh: People.

Trước The Morning Show, Aniston đã có một trong những vai diễn truyền hình nổi tiếng nhất lịch sử sitcom Mỹ với Rachel Green trong Friends. Bộ phim kéo dài 10 mùa, đưa cô trở thành những ngôi sao quốc tế. Ở hai mùa cuối, Aniston được trả 1 triệu USD mỗi tập, mức thù lao cực kỳ ấn tượng thời điểm đó. Vai Rachel mang về cho cô giải Emmy năm 2002 ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài. Sau Friends, Aniston tiếp tục đóng nhiều phim điện ảnh như Marley & Me, The Break-Up và Horrible Bosses. Ảnh: IMDb.

Cũng giống như Jennifer Aniston, Reese Witherspoon nhận khoảng 2 triệu USD cho mỗi tập The Morning Show. Trong series này, cô vào vai Bradley Jackson, một phóng viên địa phương bất ngờ được chú ý sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi. Bradley có cá tính mạnh, thẳng thắn và không ngại đối đầu với những người nắm quyền lực trong ngành truyền thông. Witherspoon đồng thời đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, góp phần định hình nội dung và hướng phát triển của loạt phim. Ảnh: People.

Witherspoon được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Elle Woods trong Legally Blonde, bộ phim hài ra mắt năm 2001. Hình ảnh cô gái tóc vàng theo học luật tại Harvard trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Năm 2006, Witherspoon giành Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai June Carter trong Walk the Line. Cô còn được đánh giá cao qua Wild và loạt phim Big Little Lies. Ảnh: Columbia Pictures.

Chris Pratt đạt mức thù lao khoảng 2 triệu USD mỗi tập với vai chính trong loạt phim hành động The Terminal List. Anh hóa thân thành James Reece, một chỉ huy đội đặc nhiệm Navy SEAL trở về sau nhiệm vụ khiến gần như toàn bộ đồng đội thiệt mạng. Khi phát hiện những ký ức và bằng chứng liên quan đến chiến dịch có nhiều điểm bất thường, Reece bắt đầu điều tra, đồng thời trở thành mục tiêu của những thế lực muốn che giấu sự thật. Ảnh: Prime Video.

Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh, Pratt từng đóng các phim truyền hình như Everwood và The O.C., sau đó được chú ý rộng rãi với vai Andy Dwyer trong sitcom Parks and Recreation. Bước ngoặt trong sự nghiệp tài tử là khi đảm nhận Star-Lord trong loạt phim Guardians of the Galaxy của Marvel. Thành công của thương hiệu này đưa Pratt vào nhóm diễn viên hành động ăn khách. Tài tử sau đó tiếp tục khẳng định tên tuổi qua loạt Jurassic World, The Tomorrow War hay The Electric State... Ảnh: Universal Pictures.