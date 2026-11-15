Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 diện các thiết kế thanh lịch trong media tour

Tại buổi họp báo đầu tiên ngay sau đêm đăng quang, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 lựa chọn áo dài truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng, gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp tự nhiên.

Tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi đã chia sẻ về những cảm xúc đáng nhớ trong khoảnh khắc đăng quang và những dự định trong nhiệm kỳ.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi giao lưu tại trường quay S1, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động media tour đầu tiên của Top 3 sau đêm Chung kết.

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Các nàng hậu diện váy dài gam màu sáng, thanh lịch và dịu dàng.

Ba người đẹp giao lưu trực tuyến với độc giả Báo Tiền Phong. Trở về ngôi nhà Tiền Phong, Hoa hậu Yến Trang và hai Á hậu Khánh Linh, Phương Nghi đều chọn các thiết kế màu trắng tinh khôi.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi có buổi giao lưu với độc giả trang tin Eva. Các cô gái xuất hiện với trang phục tông màu nhẹ, chia sẻ về cuộc sống đời thường và những dự định sau Hoa hậu Việt Nam 2026.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự sự kiện Welcome Home được tổ chức tại trụ sở của Hoàng Thành Media. Sau đăng quang, Hoa hậu và hai Á hậu nhận được sự đồng hành, định hướng của Hoàng Thành Media để có một nhiệm kỳ đáng nhớ và có ý nghĩa.

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Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi xuất hiện với vai trò khách mời tại chương trình Café Sáng trên kênh VTV3. Ba người đẹp chọn trang phục áo dài nền nã, thanh lịch.

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Hoa hậu Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi gây chú ý khi xuất hiện với trang phục áo dài dạo bước quanh Hồ Gươm. Tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình media tour, ba người đẹp khám phá ẩm thực phố cổ.