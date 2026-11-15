Phim 'Sức Bật Trái Tim' thắng hai giải tại LHP New Concept San Francisco

Mới đây, phim điện ảnh Sức Bật Trái Tim của đạo diễn Khoa Nguyễn đã được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế New Concept San Francisco (SFINCFF) lần thứ 13 với hai giải thưởng gồm Phim truyện Việt Nam xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ đối với ê-kíp trong hành trình đưa một câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Sức Bật Trái Tim đã được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế New Concept San Francisco.

Đáng chú ý, hai giải thưởng đến sau gần 4 năm đạo diễn Khoa Nguyễn cùng cộng sự dành nhiều tâm huyết để phát triển dự án. Trong đó, giải Kịch bản xuất sắc nhất mang ý nghĩa đặc biệt khi ghi nhận quá trình sáng tạo bền bỉ của ê-kíp.

Theo chia sẻ của đạo diễn Khoa Nguyễn, kịch bản Sức Bật Trái Tim đã trải qua 12 phiên bản khác nhau trước khi chính thức bước vào giai đoạn sản xuất. Mỗi lần chỉnh sửa đều đi kèm quá trình đọc, phân tích và điều chỉnh nhằm hoàn thiện câu chuyện, xây dựng nhân vật cũng như truyền tải thông điệp mà bộ phim hướng đến.

Đại diện đoàn phim trên sân khấu lễ trao giải.

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa lân truyền thống, Sức Bật Trái Tim khai thác câu chuyện về Đức Tâm - cô gái trẻ mang trong mình khát vọng trở thành vận động viên Lân Sư Rồng chuyên nghiệp. Trên hành trình theo đuổi đam mê, Đức Tâm không chỉ nỗ lực khẳng định bản thân mà còn tìm cách gìn giữ di sản của cha, đồng thời hàn gắn những kết nối trong gia đình.

Thông qua câu chuyện của nhân vật chính, bộ phim hướng đến việc tôn vinh nghệ thuật Lân Sư Rồng, một nét đẹp văn hóa truyền thống gắn liền với đời sống tinh thần của người Việt. Bên cạnh những màn trình diễn đòi hỏi kỹ thuật và sức bền, tác phẩm còn khai thác tình cảm gia đình, sự kế thừa giữa các thế hệ và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân.

Sức Bật Trái Tim quy tụ dàn diễn viên gồm Thiết Yến, Anh Tú Wilson, Võ Hoài Anh, Lê Hoàng Long, Thiện Nhân, Yali.Trần, Mai Thu Huyền, NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Trịnh Kim Chi, Ngọc Nga và Ngọc Tưởng. Dự án còn có sự đồng hành của Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam và Hệ thống giáo dục IVS.

Hai giải thưởng tại New Concept San Francisco được xem là bước khởi đầu đáng khích lệ, tiếp thêm động lực cho ê-kíp trên hành trình giới thiệu những câu chuyện Việt Nam ra thế giới. Đồng thời, thành tích này cũng góp phần tạo sự chú ý cho Sức Bật Trái Tim trước khi tác phẩm dự kiến ra rạp vào cuối năm 2026.

Phim dự kiến ra rạp vào cuối năm 2026.