Trấn Thành bị vượt mặt

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, sáng 18/10, phim Trại buôn người của Toni Dương Bảo Anh ghi nhận doanh thu hơn 451 tỷ đồng. Tác phẩm chính thức vượt Thỏ ơi (Trấn Thành) để trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất năm 2026.

Đáng chú ý, Trại buôn người chỉ mất chưa đầy một tháng để cán mốc doanh thu kể trên. Trong khi đó, Thỏ ơi đạt tới con số hơn 449 tỷ đồng sau khi kết thúc hành trình ở phòng vé (khoảng hai tháng trụ rạp).

Với con số 451 tỷ đồng doanh thu, dự án mới nhất của Toni Dương Bảo Anh cũng lọt top 5 danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Trại buôn người trở thành phim Việt ăn khách nhất 2026. Ảnh: NSX.

Trại buôn người vẫn đang xếp đầu bảng tổng sắp phòng vé Việt trong nhiều tuần qua. Phim hiện có khoảng hơn 3.000 suất chiếu/ngày và vẫn kiếm tiền tốt trước khi một số dự án điện ảnh Việt khác như Chị chị em em 3, Án mạng karaoke trình làng vào cuối tháng 10.

Trại buôn người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một thanh niên miền Tây tìm cách giải cứu em gái sau khi cô bị đưa vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Để cứu em, Ny chủ động xâm nhập khu trại, từ đó bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn giữa hàng trăm nạn nhân đang bị giam giữ và ép thực hiện các hành vi lừa đảo.

Thành tích của phim nằm ngoài dự đoán trước đó của giới quan sát lẫn khán giả. Bởi chất lượng dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều kể từ khi ra rạp. Trên mạng xã hội, những khán giả ra rạp phân luồng khen - chê dữ dội. Bên cạnh những lời khen cho mức độ đầu tư, bối cảnh, quy mô và chủ đề của phim, không ít nhận xét phản hồi tiêu cực về kịch bản, khả năng diễn xuất từ dàn cast.

Thành công phòng vé của phim một phần không nhỏ đến từ khâu truyền thông hiệu quả. Các chiến dịch quảng bá bài bản giúp phim giữ được độ nhận diện và thảo luận trên mạng xã hội. Phim tạo được yếu tố truyền miệng, khiến nhiều khán giả trung lập tò mò mua vé thưởng thức.

Nhờ thành tích về doanh thu, Steven Nguyễn trở thành mỹ nam nghìn tỷ của màn ảnh Việt, chỉ sau hai dự án là Mưa đỏ và Trại buôn người.