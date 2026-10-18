4 kiểu tóc đi tiệc dễ làm tại nhà: Không cần ra salon vẫn đẹp cuốn hút

Tóc búi nửa đầu

Kiểu tóc búi nửa đầu mang đến vẻ trẻ trung, nữ tính mà vẫn có nét thời thượng. Phần tóc phía trên được gom thành búi nhỏ, trong khi phần tóc còn lại buông tự nhiên, tạo cảm giác bồng bềnh và giúp gương mặt trông thanh thoát hơn. Đây cũng là kiểu tóc phù hợp với những người muốn giữ mái tóc dài nhưng vẫn cần một điểm nhấn khác biệt khi dự tiệc.

Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với gương mặt tròn nhờ hiệu ứng tạo cảm giác khuôn mặt dài hơn, đồng thời tôn nét hài hòa của gương mặt trái xoan và mặt trái tim. Bạn có thể điều chỉnh kích thước búi tóc theo độ dày của tóc, kết hợp vài lọn tóc mai buông nhẹ để tổng thể mềm mại hơn. Khi đi cùng váy nữ tính và lớp trang điểm tông hồng trong trẻo, kiểu tóc càng thêm cuốn hút.

Cách thực hiện:

Lấy một phần tóc ở phía trên đầu, chải gọn và chia ngôi theo sở thích.

Vuốt một lượng nhỏ keo tạo kiểu lên phần tóc cần làm mượt, sau đó chải gọn.

Buộc phần tóc đã lấy thành đuôi ngựa nhỏ. Ở vòng buộc cuối, kéo tóc qua dây chun một phần để tạo thành búi.

Giữ phần đuôi tóc hướng ra ngoài, điều chỉnh búi tóc để tạo độ phồng tự nhiên.

Kiểu tóc búi nửa đầu mang đến vẻ trẻ trung, nữ tính

Tóc xoắn nửa đầu mềm mại

Nếu muốn có diện mạo thanh lịch mà không mất nhiều thời gian tạo kiểu, tóc xoắn nửa đầu là lựa chọn đáng thử. Điểm nhấn nằm ở hai lọn tóc hai bên được xoắn nhẹ và cố định phía sau, trong khi phần tóc còn lại vẫn buông xõa tự nhiên. Cách tạo kiểu này không quá cầu kỳ nhưng đủ làm mái tóc trông chỉn chu hơn.

Để kiểu tóc thêm mềm mại, bạn có thể nâng nhẹ phần tóc trên đỉnh đầu nhằm tạo độ phồng, đồng thời thả một vài lọn tóc mai nếu muốn gương mặt trông thanh thoát. Kiểu tóc phù hợp với gương mặt trái xoan, mặt dài và mặt vuông, đặc biệt khi kết hợp cùng váy trễ vai hoặc trang phục có đường nét tinh giản.

Cách thực hiện:

Lấy hai lọn tóc nhỏ ở hai bên thái dương, xoắn nhẹ từng lọn rồi đưa ra phía sau đầu.

Cố định hai lọn tóc bằng kẹp tăm hoặc dây buộc nhỏ.

Nhẹ nhàng nâng phần tóc phía trên để tạo độ phồng vừa phải.

Điều chỉnh các lọn tóc và dùng kẹp tăm giữ những phần tóc còn lỏng.

Tóc búi thấp thanh lịch

Tóc búi thấp là lựa chọn kinh điển dành cho những buổi tiệc cần vẻ ngoài trang nhã. Phần tóc được gom gọn sau gáy, kết hợp ngôi giữa hoặc ngôi lệch tùy sở thích, tạo cảm giác tinh tế mà không cần nhiều phụ kiện. Kiểu tóc này cũng giúp làm nổi bật đường nét khuôn mặt và dễ kết hợp với nhiều phong cách trang phục, từ váy dự tiệc tối đến những bộ đồ tối giản.

Ưu điểm của tóc búi thấp là dễ biến tấu theo từng hoàn cảnh. Bạn có thể chải tóc mượt để tạo vẻ chỉn chu hoặc nới nhẹ búi tóc để diện mạo trông tự nhiên hơn.

Cách thực hiện:

Chải tóc gọn gàng, sau đó gom toàn bộ tóc thành đuôi ngựa thấp ở sau gáy.

Chia đuôi tóc thành hai phần, xoắn nhẹ hai phần tóc vào nhau.

Cuộn phần tóc đã xoắn quanh chân tóc để tạo thành búi.

Dùng kẹp tăm cố định búi tóc tại nhiều điểm, sau đó điều chỉnh hình dáng cho cân đối.

Tóc búi thấp là lựa chọn kinh điển dành cho những buổi tiệc cần vẻ ngoài trang nhã

Tóc búi vũ công ba lê gọn gàng

Lấy cảm hứng từ kiểu tóc quen thuộc của các vũ công ba lê, kiểu búi này gây ấn tượng bởi bề mặt tóc mượt mà và phần búi chắc chắn. Tóc có thể được búi ở đỉnh đầu hoặc ngang tầm giữa đầu, tùy theo phong cách mong muốn. Đây là gợi ý phù hợp khi mái tóc dễ xù, có nhiều tóc con hoặc khó giữ nếp.

Để hoàn thiện kiểu tóc, bạn nên chuẩn bị keo giữ nếp và lược chải. Bề mặt tóc được vuốt gọn giúp tổng thể trông sáng sủa, thanh lịch, đồng thời làm nổi bật các đường nét trên gương mặt. Kiểu tóc đặc biệt phù hợp với trang phục có phần cổ hoặc vai được thiết kế nổi bật.

Cách thực hiện:

Xịt một lớp keo giữ nếp mỏng lên tóc để hạn chế tóc con bung ra.

Dùng lược chải mượt toàn bộ mái tóc, sau đó gom tóc ra phía sau.

Buộc tóc thành đuôi ngựa, xoắn phần đuôi rồi cuộn thành búi gọn.

Dùng kẹp tăm cố định búi tóc và chải lại những phần tóc con quanh chân tóc.

Để kiểu tóc giữ được vẻ chỉn chu lâu hơn, bạn nên lựa chọn sản phẩm tạo kiểu phù hợp với chất tóc, tránh sử dụng quá nhiều keo khiến tóc mất đi độ tự nhiên. Hạn chế chạm tay vào tóc trong suốt buổi tiệc và chuẩn bị sẵn vài chiếc kẹp tăm để chỉnh sửa khi cần.