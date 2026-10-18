Ai mới là kẻ thủ ác thật sự đứng sau vụ 'nhét mic' Vân Dung trong 'Án mạng karaoke'?

Trong trailer thứ hai vừa được công bố, bà Thủy do Vân Dung thủ vai xuất hiện qua những lát cắt vừa kỳ quặc, vừa bí ẩn. Dù đã chết, nhân vật vẫn chi phối diễn biến câu chuyện, khiến những người từng sống quanh bà lần lượt trở thành nghi phạm trong cuộc điều tra.

Vân Dung và vai diễn khiến cả xóm trọ trở thành nghi phạm

Án Mạng Karaoke là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê, do Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo và 89s Group sản xuất. Tác phẩm kết hợp yếu tố trinh thám với hài hước, lấy bối cảnh một khu nhà trọ trên núi, nơi cái chết bất thường của bà Thủy mở ra hàng loạt bí mật.

Vân Dung gây ám ảnh với phim "Án mạng karaoke".

Trong trailer đầu tiên, khán giả mới chỉ biết bà Thủy tử vong tại khu nghỉ dưỡng trên núi cao. Sang trailer thứ hai, nguyên nhân vụ án tiếp tục được hé lộ qua những lời đối chất căng thẳng. Theo ông Chín (Tiểu Bảo Quốc), hung thủ có thể căm ghét tiếng hát của bà Thủy đến mức nhét micro vào miệng nạn nhân. Trớ trêu thay, trong xóm trọ, dường như ai cũng khó chịu với tiếng hát của người phụ nữ này.

Chi tiết ấy vừa tạo ra tình huống hài hước chua chát, vừa mở rộng diện nghi phạm. Từ những người hàng xóm đến các nhân vật có vẻ ngoài hiền lành, tất cả đều có thể che giấu một động cơ riêng.

Dù không còn sống, bà Thủy vẫn là nhân vật giữ vị trí trung tâm trong câu chuyện. Đáng chú ý, ở cuối trailer, hình ảnh Vân Dung trong bộ đồ ngủ lụa trắng cùng lời tuyên bố đầy thách thức: "Ở cái xóm trọ này, ai cũng phải sợ tôi đấy!" càng khiến khán giả tò mò về tính cách cũng như những bí mật phía sau người phụ nữ này.

Sự xuất hiện của một bóng người mặc trang phục Sơn Thần ngay sau đó tiếp tục đẩy câu chuyện sang hướng bí ẩn, đan xen yếu tố tâm linh. Những hình ảnh được hé lộ chưa đủ để xác định ai là hung thủ, nhưng cho thấy cái chết của bà Thủy không đơn thuần là một vụ án mạng thông thường.

Cuộc điều tra với 9 nghi phạm và những bí mật chồng chéo

Nếu bà Thủy là tâm điểm của vụ án, Tâm (Đoàn Thiên Ân) lại là người trực tiếp dẫn dắt cuộc điều tra. Trong trailer, nhân vật khẳng định hung thủ không giết người vì cướp của, đồng thời tuyên bố không ai được rời khỏi hiện trường vì kẻ gây án nằm trong số những người có mặt.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng gấy ấn tượng trong vai Tâm.

Từ đây, bầu không khí căng thẳng bao trùm khu nhà gỗ giữa đêm mưa bão. Nhĩ (Tạ Lâm) xuất hiện với con dao trên tay và những lời nói bất thường. Thầy Tuệ Giác (NS Đại Nghĩa) phải lên tiếng thề độc để chứng minh sự trong sạch, còn Mắm (Quỳnh Lý) không giấu được sự tức giận khi bị cuốn vào vòng xoáy nghi ngờ.

Mâu thuẫn giữa các nhân vật tiếp tục bị đẩy lên cao trào. Bà Bê (Tuyền Mập) chất vấn ông Chín về hành tung trong đêm mưa, trong khi ông Chín lập tức tố ngược bà có động cơ sát hại bà Thủy để xóa nợ. Mối quan hệ giữa Trực (Thanh Sơn) và Vy (Trịnh Thảo) cũng xuất hiện những tình tiết bất thường, với hình ảnh con dao nhuốm máu và tiếng thét kinh hoàng của Vy.

Bên cạnh những màn đấu tố, bộ phim còn đưa yếu tố tâm linh vào câu chuyện thông qua hình tượng Sơn Thần, lời phán của bà Hạnh (NS Phương Dung) và cảnh đất đá sạt lở từ vách núi. Thiên nhiên khắc nghiệt khiến nhóm người gần như bị cô lập, đồng thời làm tăng cảm giác ngột ngạt của một vụ án mà bất cứ ai cũng có thể là thủ phạm.

Vân Dung gây tò mò với khán giả trong làn trở lại màn ảnh này.

Thông điệp "9 nghi phạm - 9 lời nói dối" xuất hiện ở cuối trailer như lời báo trước về những cú lật liên tiếp. Nụ cười đầy ẩn ý của Tâm sau khi các nghi phạm lần lượt lộ diện càng khiến người xem đặt câu hỏi về những gì đang thực sự diễn ra.

Với vai bà Thủy, Vân Dung góp mặt trong một tác phẩm khai thác vụ án mạng theo hướng kết hợp giữa sự căng thẳng của thể loại trinh thám và những tình huống hài hước xuất phát từ đời sống xóm trọ. Nhân vật của chị không chỉ là nạn nhân mà còn là đầu mối kết nối những mâu thuẫn, sự ganh ghét và bí mật của các nhân vật còn lại.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai nữ phóng viên Tâm, người đứng trước nhiệm vụ tìm ra hung thủ giữa hàng loạt lời khai thiếu nhất quán. Dàn diễn viên còn có NS Đại Nghĩa, NS Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc, Tuyền Mập, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Thanh Sơn và Trịnh Thảo.

Nét diễn tự nhiên của Vân Dung gây ấn tượng với khán giả.

Phim do Hoàng Lê đạo diễn, Võ Thanh Hòa làm giám đốc sáng tạo, dự kiến khởi chiếu chính thức ngày 30/10/2026. Các suất chiếu đặc biệt được lên lịch từ 18h ngày 21/10 và trong các ngày 22, 23, 24, 25/10/2026.

Trailer phim có Vân Dung tham gia.