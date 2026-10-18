Diễn viên Hồ Quang Mẫn chia sẻ về vai phản diện trong 'Kế hoạch CM12'

Trong “Kế hoạch CM12”, Hồ Quang Mẫn vào vai ông Han, một nhân vật thuộc tuyến phản diện. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Kế hoạch CM12” gồm 16 tập, tái hiện chuyên án phản gián CM12, tập trung vào giai đoạn 1981-1984. Đây là một trong những chuyên án tiêu biểu của lực lượng an ninh Việt Nam sau năm 1975. Kịch bản phim lấy cảm hứng từ cuốn sách “CM12 - Phía sau kế hoạch phản gián” của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức.

Trong phim, Hồ Quang Mẫn vào vai ông Han, nhân vật phản diện giữ vai trò kết nối, hỗ trợ các hoạt động chống phá từ bên ngoài. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, nhưng nhân vật được xây dựng như một “mắt xích” quan trọng trong tuyến phản diện, góp phần tạo nên cuộc đấu trí giữa lực lượng an ninh và tổ chức phản động.

Hồ Quang Mẫn cho biết, để thể hiện nhân vật, trên cơ sở đọc kỹ toàn bộ kịch bản, anh cố gắng tìm hiểu bối cảnh lịch sử và động cơ hành động của ông Han. Anh hình dung đây là người đứng sau điều khiển một “bàn cờ”, sử dụng tiền bạc, vũ khí và các nguồn hỗ trợ để thúc đẩy kế hoạch.

Thử thách đặt ra với nam diễn viên là phải thể hiện được quyền lực và sức ép của nhân vật mà không cần dùng nhiều lời thoại lớn tiếng, thay vào đó chú trọng ánh mắt, giọng nói và cách ứng xử trong từng tình huống.

Một trong những cảnh quay đáng nhớ với Hồ Quang Mẫn là cảnh quay đầu tiên của anh, khi ông Han nhận ra kế hoạch thất bại. Theo nam diễn viên, nhờ nắm được toàn bộ diễn biến, nên anh hình dung được tâm lý nhân vật khi đối diện với sự sụp đổ của kế hoạch từng tin tưởng có thể kiểm soát. Cảm xúc lúc này không chỉ là tức giận hay thất vọng, mà còn là sự hụt hẫng khi đối diện với thất bại sau những kỳ vọng lớn.

Tham gia phim, Hồ Quang Mẫn có cơ hội làm việc cùng nhiều đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với Hồ Quang Mẫn, sự sáng tạo cần đi cùng tinh thần chung của tác phẩm. Anh cũng chú trọng yếu tố bản thân gọi là “khí chất” của diễn viên. Bên cạnh ngoại hình, cách giao tiếp, điều này còn hình thành từ trải nghiệm sống, khả năng quan sát và rèn luyện.

Tham gia “Kế hoạch CM12” cũng là lần đầu tiên Hồ Quang Mẫn làm việc với hai đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu. Anh cho biết các đạo diễn đã tạo điều kiện để diễn viên chủ động tìm tòi cách thể hiện nhân vật, đồng thời đưa ra những trao đổi nhằm bảo đảm phần diễn phù hợp với tâm lý và mạch kể của phim.

Trong phim, anh còn có cơ hội làm việc với Huy Khánh, Dương Hoàng Anh cùng nhiều đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Quá trình phối hợp giúp anh học hỏi cách giữ nhịp diễn và kết nối trong từng cảnh quay.

Từng đảm nhận các vai người lính, sĩ quan và cán bộ điều tra hoạt động bí mật, Hồ Quang Mẫn cho rằng mỗi nhân vật mở ra một hoàn cảnh sống và cách suy nghĩ khác nhau. Điều khiến anh hứng thú với nghề là có cơ hội được bước vào thế giới của nhiều con người, nhiều cuộc đời.

Trong chặng đường tiếp theo, anh muốn tiếp tục thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý, không phân biệt chính diện hay phản diện, mà quan tâm đến những giằng co nội tâm và khả năng để lại dư âm cho khán giả.

“Với tôi, một vai diễn có ý nghĩa là sau khi bộ phim kết thúc, khán giả vẫn còn nhớ đến nhân vật và có điều gì đó để suy ngẫm về họ”, anh nói.

Hồ Quang Mẫn sinh năm 1977. Anh tham gia nhiều dự án phim như: “Năm Mười”, “Hoa Phong Nguyệt Vũ”, “Bố Già Trở Lại”, “Chớp Bóng”, “Chó Săn”…