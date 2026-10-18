Taylor Swift tỏa sáng trên thảm đỏ Gala Bảo tàng Viện Hàn lâm năm 2026

Theo Page Six, tối 17/10 (giờ địa phương), Taylor Swift đã xuất hiện tại Academy Museum Gala - Gala Bảo tàng Viện Hàn lâm 2026, sự kiện thường được ví như "Met Gala của bờ Tây" nhờ quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Trên thảm đỏ, nữ ca sĩ sở hữu 14 giải Grammy gây ấn tượng với chiếc đầm dạ hội màu xanh nhạt đến từ nhà mốt đình đám Dior. Thiết kế mang phong cách lãng mạn, được thực hiện từ chất liệu lụa xếp ly mềm mại, tạo hiệu ứng bay bổng và thanh lịch.

Taylor Swift gây ấn tượng với chiếc đầm dạ hội màu xanh nhạt.

Điểm nhấn của bộ trang phục là chi tiết nơ đính hạt tinh xảo, giúp tổng thể thêm phần nữ tính. Với sắc xanh dịu nhẹ cùng phom dáng duyên dáng, Taylor Swift được ví như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Để hoàn thiện diện mạo, giọng ca Love Story lựa chọn kiểu tóc ngắn mới được uốn xoăn nhẹ và cố định gọn gàng phía sau. Cô không đeo dây chuyền mà tập trung làm nổi bật gương mặt bằng đôi hoa tai kim cương dáng dài của Chopard, kết hợp cùng giày Aquazzura.

Đáng chú ý, việc Taylor Swift lựa chọn nhà mốt Dior còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây cũng là thương hiệu thực hiện váy cưới cho cô trong hôn lễ với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce hồi giữa năm. Theo Page Six, nữ ca sĩ từng diện váy cưới Dior Haute Couture do Jonathan Anderson thiết kế. Dù hình ảnh chiếc váy cưới vẫn chưa được công bố, bộ trang phục màu xanh tại sự kiện lần này khiến nhiều người liên tưởng đến truyền thống sử dụng một món đồ màu xanh trong ngày cưới của phương Tây.

Không chỉ góp mặt trên thảm đỏ, Taylor Swift còn được xác nhận sẽ biểu diễn trong khuôn khổ sự kiện năm nay. Trước đó, bà Amy Homma, Giám đốc kiêm Chủ tịch Academy Museum và Academy Collection đã dành nhiều lời khen cho nữ ca sĩ. "Taylor là một tài năng phi thường, người có những tác phẩm tạo được sức ảnh hưởng trên toàn thế giới", bà Amy Homma chia sẻ.

Không chỉ góp mặt trên thảm đỏ, Taylor Swift còn được xác nhận sẽ biểu diễn trong khuôn khổ sự kiện năm nay.

Đại diện ban tổ chức cũng bày tỏ sự hào hứng khi Taylor Swift nhận lời tham gia biểu diễn, góp phần khép lại đêm gala tôn vinh những tên tuổi có đóng góp nổi bật cho điện ảnh.

Gala Bảo tàng Viện Hàn lâm là sự kiện thường niên nhằm gây quỹ hỗ trợ các hoạt động triển lãm, giáo dục, chiếu phim và bảo tồn di sản điện ảnh. Năm nay, chương trình tôn vinh nhà làm phim kiêm nhà soạn nhạc John Carpenter, nam diễn viên Colman Domingo và minh tinh Charlize Theron.

Sự kiện có sự đồng chủ trì của Tom Ford, Robert Rodriguez, Steven Spielberg và Kate Capshaw. Danh sách khách mời còn quy tụ nhiều ngôi sao như Jessica Alba, Kirsten Dunst, Kate Hudson, Demi Moore, Rami Malek và John Legend.

Dù Taylor Swift xuất hiện đầy nổi bật trên thảm đỏ, người hâm mộ không thấy Travis Kelce đồng hành cùng cô. Theo Page Six, cầu thủ của đội Kansas City Chiefs phải chuẩn bị cho trận đấu với Los Angeles Chargers diễn ra vào ngày hôm sau tại sân Arrowhead Stadium. Truyền thông quốc tế nhận định Taylor Swift có thể sẽ trở về Missouri sau sự kiện để hội ngộ ông xã và cổ vũ anh thi đấu.

Dù Taylor Swift xuất hiện đầy nổi bật trên thảm đỏ, người hâm mộ không thấy Travis Kelce đồng hành cùng cô.

Sự xuất hiện lần này tiếp tục cho thấy sức hút của Taylor Swift không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn ở thời trang và các sự kiện giải trí lớn. Với chiếc váy Dior xanh nhạt cùng phong thái thanh lịch, nữ ca sĩ trở thành một trong những gương mặt nổi bật tại sự kiện.