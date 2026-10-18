Diễn viên 'Về nhà đi con' kết hôn

Sáng 18/10, lễ ăn hỏi của nam diễn viên Vương Anh Ole và Ngọc Mai diễn ra tại nhà riêng cô dâu ở Hà Nội. Ngày vui của cả hai có sự góp mặt của gia đình hai bên, bạn bè thân thiết cùng số ít đồng nghiệp.

Trong lễ ăn hỏi, Vương Anh Ole diện suit lịch lãm. Người bạn đời của anh mặc áo dài đỏ, đội mấn.

Không gian lễ ăn hỏi được trang hoàng tỉ mỉ với tông màu chủ đạo là đỏ, hồng. Cả hai rạng rỡ trong ngày vui. Họ tiến hành những nghi thức truyền thống trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè.

Vương Anh Ole tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng 18/10. Ảnh: FBNV.

Cô dâu, chú rể tình tứ trong suốt buổi lễ. Trong dàn phù rể có nam diễn viên Long Vũ - từng đóng chung với Vương Anh Ole ở dự án truyền hình Đi giữa trời rực rỡ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện của Vương Anh Ole cho biết cả hai quen nhau hơn một năm, trước khi đi tới quyết định về chung một nhà. Vương Anh Ole cầu hôn Ngọc Mai vào tháng 8. Vợ hơn anh 5 tuổi, là nhà thiết kế thời trang.

Vương Anh Ole (tên thật Trần Vương Anh), sinh năm 1992, được biết đến qua các bộ phim như Bộ tứ 10A8, Những phóng viên vui nhộn… Những năm gần đây, anh tập trung phát triển nội dung trên mạng, thỉnh thoảng mới tham gia phim truyền hình, chẳng hạn Về nhà đi con (2019) và Đi giữa trời rực rỡ (2024).

Trước đây, anh từng có thời gian hẹn hò hot girl Ngọc Éng. Năm 2024, anh chia sẻ thông tin cả hai chia tay. Theo nam diễn viên, lý do anh quyết định thông báo chuyện riêng tư là bởi thời gian qua, nhiều tài khoản mạng vào bài đăng của Ngọc Éng để nhắc về nhân vật Thái do Vương Anh thể hiện trong Đi giữa trời rực rỡ.

"Mình nhận được khá nhiều thông tin về việc Éng bị công kích. Mình mong mọi người hiểu việc bọn mình chia tay là do không cùng con đường, mục tiêu nên dừng lại trong sự tôn trọng lẫn nhau. Cả 2 không xích mích, không hết yêu và tuyệt đối không có người thứ 3. Mình đăng video để xác nhận việc cả 2 chia tay", Vương Anh viết.