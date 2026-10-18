Lisa BlackPink mặn nồng bên bạn trai hot boy kém 3 tuổi

Theo Koreaboo, Lisa nhận nhiều sự quan tâm về chuyện tình cảm. Gần đây, cô và diễn viên Thái Blue Pongtiwat Tangwancharoe - bạn trai kém 3 tuổi cùng gia đình được trông thấy xuất hiện tại 1 nhà hàng. Ca sĩ đeo khẩu trang, đội mũ để né tránh sự chú ý, trong khi mẹ cô và bạn trai tỏ ra thoải mái.

Ca sĩ Lisa cùng bạn trai đi ăn với mẹ cô gần đây.

Lisa và Blue Pongtiwat vốn có mối quan hệ bạn bè trước khi vướng tin đồn tình cảm từ đầu năm 2024. Kể từ đó, cả 2 nhiều lần được bắt gặp đi cùng nhau ở Thái Lan, Hong Kong và Nhật Bản. Thông tin họ gặp gỡ người thân của nhau càng khiến dư luận chú ý.

Gần đây, nữ ca sĩ đăng tải ảnh du lịch Nhật Bản. Dù không chụp chung, nhiều fan tinh ý soi chi tiết ở từng tấm ảnh. Lisa và bạn trai dạo các địa điểm nổi tiếng như: Cố đô Kyoto, Chùa Vàng, Kiến Nhân Tự hay lưu trú tại khách sạn 5 sao, khu vườn thiền...

Cặp đôi cùng du lịch Nhật Bản.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, cho rằng cả hai đẹp đôi, chuyện tình cảm của Lisa cũng vấp phải phản ứng trái chiều. Một số khán giả đánh giá Blue Pongtiwat không có nhiều lợi thế khi đặt cạnh nữ ca sĩ. Những người khác lại cho rằng Lisa đang dành quá nhiều sự quan tâm cho đời sống tình cảm, thay vì tập trung vào sự nghiệp.

Trước đó, Lisa đã hẹn hò với tỷ phú Frédéric Arnault. Tuy nhiên, cả 2 đổ vỡ sau thời gian gắn bó. Họ từ chối chia sẻ nguyên nhân khi được truyền thông đề cập.

Cả 2 giữ mối quan hệ thân thiết từ 2024.

Lisa sinh năm 1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là nữ rapper, ca sĩ thuộc nhóm nhạc BlackPink, đồng thời đạt thành công vang dội ở sự nghiệp solo với các bản hit như: Lalisa, Money, Rockstar, New Woman (hợp tác với Rosalía)... Ngoài âm nhạc, cô còn gây ấn tượng ở mảng thời trang.

Năm 2020, Lisa đứng đầu danh sách 100 mỹ nhân châu Á năm 2020 do chuyên trang TCC Asia bình chọn. Một năm sau, mỹ nhân thế hệ 9X được bình chọn là sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2021 do TC Candler bình chọn.

Ca sĩ Lisa biểu diễn

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu