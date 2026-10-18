[GALLERY] Thiếu gia gia tộc Sơn Kim cầu hôn bạn gái họa sĩ

Ngày 18/10, Nguyễn Hoàng Việt bất ngờ đăng tải loạt ảnh cầu hôn bạn gái Phan Anh Thư. Sau thời gian khá kín tiếng về chuyện tình cảm, cặp đôi chính thức đánh dấu mối quan hệ bằng một cột mốc mới.

Hoàng Việt lựa chọn một không gian kín đáo, không có nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ.

Trước khoảnh khắc trao nhẫn, cả hai ngồi cạnh nhau đọc những dòng viết dành cho đối phương. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc tình cảm được Hoàng Việt chia sẻ trong loạt ảnh.

Sau khi nhận lời cầu hôn, Anh Thư rạng rỡ khoe chiếc nhẫn trên tay. Viên đá lớn ở trung tâm chiếc nhẫn trở thành chi tiết nổi bật trong những bức ảnh được cặp đôi công khai.

Phan Anh Thư sinh năm 2000 tại Huế. Trước khi theo đuổi hội họa, cô từng hoạt động người mẫu, đăng quang Miss Teen International 2019 và lọt Top 25 Miss World Vietnam cùng năm. Ảnh: athu.phn

Anh Thư tốt nghiệp ngành Thiết kế nội thất, Đại học Tôn Đức Thắng. Từ năm 2022, cô dừng hoạt động người mẫu để tập trung cho hội họa, đến năm 2023 trở thành hội viên trẻ của Hội Mỹ thuật TP HCM.

Những năm gần đây, Anh Thư tập trung nhiều hơn cho sáng tác và các triển lãm cá nhân. Cô từng tổ chức Em và EM 25, đồng thời theo đuổi nhiều dự án liên quan đến nghệ thuật và thời trang.

Hoàng Việt và Anh Thư quen nhau tại triển lãm EM 25 hồi đầu năm 2026. Chung niềm yêu thích hội họa, hai người dần trở nên thân thiết trước khi mối quan hệ được công chúng chú ý nhiều hơn vào giữa năm.

Từ những lần âm thầm đồng hành đến khoảnh khắc đeo nhẫn cầu hôn, Hoàng Việt và Anh Thư đã bước sang một cột mốc mới. Sau màn đính hôn lãng mạn, đám cưới của thiếu gia gia tộc Sơn Kim và bạn gái họa sĩ được nhiều người mong chờ.

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