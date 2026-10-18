Phương Oanh gây chú ý khi cùng cặp song sinh nấu ăn, đón mùa thu Hà Nội

Mới đây, Phương Oanh khiến fan bật cười khi chia sẻ hình ảnh đón mùa thu Hà Nội kèm trạng thái: "Cô nàng mùa thu nên cũng hay man mát".

Trong hình, Phương Oanh xuất hiện giản dị trong khu bếp quen thuộc nhưng đã được cô dercor bằng những hương hoa, quả đặc trưng mùa thu tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng, nên thơ.

Khi được người hâm mộ "trêu đùa" rằng "bật mood man mát" cắm hoa sữa thì nữ diễn viên "Về nhà đi con" hài hước đáp: "Rồi rối loạn 'triều đình' luôn".

Cùng với không khí đón mùa thu Hà Nội, Phương Oanh chia sẻ hình ảnh cùng 2 con nấu ăn: "Nay làm món mới với 2 'chef nhí'". Từ khi làm mẹ, trên trang cá nhân, Phương Oanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng cặp song sinh Jimmy và Jenny.. Cách đây không lâu, cô không khỏi xúc động khi nhìn lại hành trình trưởng thành của hai con.

Nữ diễn viên nhớ lại, mới ngày nào hai bé còn nhỏ xíu, được cô trìu mến gọi là "hai hạt đỗ" khi vẫn nằm trong bụng mẹ, vậy mà giờ đây các con đã lớn khôn, thay đổi từng ngày. Sự trưởng thành của hai con khiến cô cảm nhận rõ hơn về thời gian. Với Phương Oanh, thời gian vốn đã trôi nhanh, nhưng khi làm mẹ, cô càng thấm thía cảm giác ấy hơn, bởi mỗi ngày các con lớn lên đều là một dấu mốc đáng nhớ, nhắc cô biết trân trọng những khoảnh khắc bình dị bên các con.

Sau thời gian dành phần lớn sự quan tâm cho gia đình, Phương Oanh dần trở lại với công việc diễn xuất. Việc cân bằng giữa chăm sóc hai con nhỏ và theo đuổi đam mê nghệ thuật mang đến cho nữ diễn viên những trải nghiệm mới.