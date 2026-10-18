Nơi ăn sáng nhìn ra kim tự tháp Ai Cập của Trấn Thành - Hari Won

Trấn Thành cùng Hari Won tận hưởng bữa sáng ngoài ban công khách sạn. Ảnh: Trấn Thành.

MC, đạo diễn Trấn Thành đăng tải loạt ảnh du lịch cùng Hari Won trưa ngày 16/10, sau khi hoàn tất phần ghi hình cho 3 dự án lớn trong năm gồm Running Man Vietnam, Tinh Hà Say Hi và phim điện ảnh EM (năm 2027). Chuyến đi này, cặp đôi chọn đến Ai Cập - đất nước nổi tiếng với quần thể kim tự tháp cổ đại, sa mạc rộng lớn và nền văn minh có lịch sử hàng nghìn năm.

"Xong hết nhiệm vụ nặng nhọc rồi. Giờ em đưa bà xã đi 'xả hơi' đây", nam nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngày đầu tiên ở Ai Cập, hai vợ chồng diện áo choàng ngủ, cùng thưởng thức bữa sáng thịnh soạn tại ban công khách sạn. Từ đây có thể ngắm nhìn trọn vẹn quần thể kim tự tháp Giza.

Khách sạn được Trấn Thành và Hari Won chọn cho kỳ nghỉ là Galaxy Pyramids View INN thuộc Nazlet El Semman (thủ đô Cairo) - khu phố quy tụ hàng chục khách sạn xây dựng theo kiểu mẫu.

Điểm lưu trú thuộc phân khúc 3 sao này đang được nhiều du khách Việt quan tâm trong thời gian gần đây bởi vị trí thuận tiện tham quan, chỉ cách quần thể kim tự tháp Giza và tượng Nhân sư khoảng 1-2 km.

Hai bức ảnh về bữa sáng ngoài ban công được Hari Won chia sẻ trên trang cá nhân ngày 16/10. Ảnh: Hari Won.

Khách sạn gồm phòng đôi giá 140-210 USD/đêm (khoảng 3,6-5,4 triệu đồng). Hạng phòng gia đình hoặc phòng tiện ích, ban công rộng 32-38 m2 giá 250 USD/đêm (khoảng 6,5 triệu đồng).

Phòng nghỉ tại đây thiết kế hiện đại, tone màu trung tính, kết hợp nội thất gỗ. Một số phòng có cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên, mở ra khung cảnh khu dân cư nhộn nhịp. Riêng hạng phòng có ban công với lan can kính hoặc bồn tắm, spa cạnh cửa sổ cho phép du khách thư giãn và ngắm toàn cảnh kim tự tháp Giza từ xa.

Tất cả đều kèm bữa sáng miễn phí trong khung giờ 8-11h30 với thực đơn gọi món phong cách lục địa và chay. Nhà bếp cũng phục vụ du khách ăn theo chế độ Halal. Tầng thượng khách sạn là nơi dùng bữa, uống cà phê và ngắm kim tự tháp ở vị trí cao.

Ngoài ra, tại khu vực ngoại ô thủ đô Cairo, phân khúc lưu trú cao cấp có thể kể đến Marriott Mena House, Steigenberger Pyramids Cairo (780-1.100 USD/đêm). Tầm trung có Villa Khufu Pyramids Hotel, Great Pyramid Inn, Pyramids Shadow Inn... với giá 115-745 UDS/đêm. Phân khúc phổ biến hơn gồm Capital of Pyramids Hotel, Gaia Pyramids Hotel... với giá 68-250 USD/đêm.

Không gian phòng tại khách sạn và khu vực tầng thượng được nhiều du khách chọn dùng bữa. Ảnh: @thnhhuyen, Galaxy Pyramids View INN.

Thủ đô Cairo sở hữu quần thể kim tự tháp Giza nằm trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại còn tồn tại đến nay, cùng tượng Nhân sư huyền thoại. Mỗi năm thu hút 2,5 triệu lượt khách tham quan.

Khi đến đây, du khách có thể tham quan thêm Đại Bảo tàng Ai Cập với hơn 100.000 hiện vật vô giá của nhân loại, những nhà thờ Hồi giáo, chợ truyền thống Khan el Khalili, kim tự tháp bậc thang Djoser hoặc trải nghiệm ngồi thuyền buồm truyền thống dọc theo dòng sông Nile.

Trong buổi lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Cairo, Thứ trưởng Ngoại giao Mohamed Abou Bakr Saleh xác nhận Ai Cập cấp thị thực cửa khẩu (Visa on Arrival) cho công dân Việt Nam, từ ngày 21/5. Quyết định thể hiện cam kết của Ai Cập trong thúc đẩy trao đổi du lịch và giao lưu nhân dân với Việt Nam.

Diễn viên Đỗ Khánh Vân chụp ảnh tại kim tự tháp Ai Cập vào tháng 1. Ảnh: Đỗ Khánh Vân.

Loại thị thực này giúp đơn giản hóa quy trình, không cần chuẩn bị hồ sơ trước, tiết kiệm thời gian và tránh rủi ro mất hộ chiếu khi gửi qua đường bưu điện. Du khách chỉ cần sở hữu hộ chiếu Việt Nam còn hạn trên 6 tháng, đóng lệ phí 25 USD tại sân bay nước sở tại để được cấp visa lưu trú tối đa 30 ngày.

Tuy nhiên, loại visa này chỉ áp dụng cho nhập cảnh bằng đường hàng không. Tại sân bay, du khách vẫn phải chờ xét duyệt hồ sơ.