'Ông chú công sở' Nhật Bản mê nhảy nhót viral khắp cõi mạng

Chuyên gia tư vấn 60 tuổi nổi tiếng nhờ điệu nhảy đường phố Ở tuổi 60, Toru Utsumi vẫn nhảy say sưa giữa phố Nhật Bản, biến niềm đam mê thành hiện tượng mạng bất chấp những lời chê bai.

Toru Utsumi, 60 tuổi, là chuyên gia tư vấn quản lý tại Nhật Bản. Ngoài giờ làm việc, ông nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những video nhảy múa ngẫu hứng, phá vỡ hình ảnh nghiêm túc thường thấy của giới nhân viên văn phòng.

Dù bị một số người chê quá tuổi, thiếu nghiêm túc và gây phiền toái nơi công cộng, ông Utsumi vẫn nhảy ở nhà ga, công viên, bãi biển, thậm chí giữa trời mưa bão. Những video của ông thu hút hơn một triệu người theo dõi trên TikTok và Instagram, đồng thời mang lại niềm vui cho khán giả ở nhiều quốc gia, theo The New York Times.

"Càng vận động, tinh thần tôi càng phấn chấn và tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ", ông chia sẻ.

Ngôi sao mạng xã hội bước ra từ văn phòng

Một ngày, khi bão tiến về Tokyo, đường phố ngập trong mưa, nhiều người vội tìm nơi trú ẩn. Riêng tại công viên Shinjuku Chuo, ông Utsumi vẫn nhảy trong bộ vest ướt sũng, cà vạt đỏ và giày thể thao.

Ông lắc lư, nhịp gót chân, xoay người rồi bật nhảy lên không trung, tái hiện những cảnh trong bộ phim Singin’ in the Rain (tạm dịch: Hát dưới mưa).

Đó là hình ảnh quen thuộc của người đàn ông được gọi là "nhân viên văn phòng mê nhảy" tại Nhật Bản. Ông biểu diễn bên ngoài nhà ga, trên sân thượng, gần lâu đài, trong phòng khách sạn chật hẹp hay trên bãi biển. Khi thì ông đội mũ nồi, mặc quần short và nhảy theo nhạc của Buena Vista Social Club; lúc khác, ông mặc áo sơ mi chỉnh tề, hòa mình vào nhạc J-pop dưới ánh đèn neon.

Những video của ông còn có các động tác lộn người, xoạc chân và bật nhảy dang chân như cánh bướm. Dù thường biểu diễn ngẫu hứng, ông vẫn ghi chép cẩn thận, lập bảng tính với hơn 1.000 bài hát để tránh lặp lại nhạc nền.

Tuy nhiên, phong cách này không được tất cả người Nhật đón nhận. Ở một đất nước coi trọng trật tự công cộng và sự yên tĩnh, ông đôi khi bị xem là người gây phiền toái, phá vỡ quy tắc. Một số người cho rằng ông ăn mặc luộm thuộm, thiếu kỷ luật, cố tình gây chú ý hoặc đã quá tuổi để nhảy múa.

Ông Toru Utsumi nhảy múa bên ngoài các nhà ga, trên sân thượng, gần lâu đài, trong những phòng khách sạn chật hẹp, giữa cánh đồng vắng và trên bãi biển. Ảnh: Louise Delmotte/The New York Times.

"Tôi biết mình nổi bật giữa đám đông. Vì thế, một nhân viên văn phòng bình thường như tôi rất khó có thể nhảy múa theo cách này", ông nói.

Trái lại, ông có lượng người hâm mộ đông đảo ở nước ngoài. Một số người sẵn sàng bay hàng nghìn km để được nhảy cùng ông. Với họ, Utsumi đã trở thành một biểu tượng sống của Tokyo, có sức hút tương tự giao lộ Shibuya hay tháp Tokyo, nơi ông cũng từng biểu diễn.

Roberto Cimmino, luật sư người Italy 27 tuổi, là một trong những người hâm mộ đó. Trong chuyến du lịch Nhật Bản kéo dài 17 ngày cùng bạn đời Chiara Comuzzi, 24 tuổi, anh đã gặp ông Utsumi gần ga Tokyo.

Khi bài Magnando của nghệ sĩ Italy Leone di Lernia vang lên từ chiếc loa di động, cả ba cùng lắc hông, nhún nhảy và đập tay ăn mừng.

Cimmino cho biết những video này giúp anh tạm quên dòng tin tức tiêu cực về chiến tranh, biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo.

"Chỉ một video ngắn quay cảnh ông ấy nhảy múa cũng có thể thay đổi tâm trạng và khiến bạn mỉm cười. Ông ấy giống như một cỗ máy tạo ra niềm vui", anh nói.

Trước khi chia tay, Cimmino gửi đến ông Utsumi lời nhắn: "Hãy tiếp tục nhảy!".

Nhảy múa để tìm niềm vui ở tuổi 60

Ông Utsumi lớn lên tại Kyushu, hòn đảo nằm ở cực nam trong bốn đảo chính của Nhật Bản. Vì cha là mục sư theo đạo Lutheran và thường xuyên được điều chuyển đến các nhà thờ khác nhau, gia đình ông liên tục chuyển nhà. Ông cho biết mình thường cảm thấy cô lập, không thuộc về xã hội Nhật Bản truyền thống.

Niềm yêu thích nhảy múa bắt đầu từ khi ông học mẫu giáo, lúc ông thường bắt chước các vũ công ballet tại hội trường nối với nhà thờ của gia đình. Đến những năm 1980, khi còn học trung học, ông nhảy twist trên đường phố Tokyo và chơi guitar trong một ban nhạc heavy metal.

"Từ đầu tôi không có năng khiếu, nhưng tôi có niềm yêu thích", ông chia sẻ.

Cuối những năm 1980, khi cuộc sống về đêm tại Nhật Bản sôi động, ông thường đến các vũ trường, câu lạc bộ và say mê nhạc reggae. Phong cách khác thường giúp ông được chú ý, nhưng ban ngày, ông vẫn làm công việc kinh doanh máy photocopy và nhanh chóng thăng tiến.

Áp lực từ những cấp trên quá khắt khe và nhân viên cấp dưới chưa đáp ứng yêu cầu khiến ông mệt mỏi. Sau đó, ông rời ngành bán hàng, trở thành chuyên gia tư vấn quản lý độc lập với mong muốn giúp các nhà quản lý lãnh đạo bằng sự đồng cảm và quan tâm đến người khác.

Những video nhảy múa ngẫu hứng giúp ông Toru Utsumi thu hút hơn một triệu người theo dõi trên TikTok và Instagram. Ảnh: Louise Delmotte/The New York Times.

Năm 2018, ở tuổi 52, ông quyết định học nhảy bài bản hơn. Đây cũng là giai đoạn hoạt động khiêu vũ xã hội tại Nhật Bản phát triển, đặc biệt trong nhóm trung niên và cao tuổi muốn vận động và kết bạn.

Sachiko Nagatomo, giáo viên dạy nhảy của ông, nhận xét Utsumi có phong cách tự do, ngẫu hứng nhưng khó tuân theo những động tác được sắp xếp sẵn. Bù lại, ông có khả năng thu hút ánh nhìn nhờ những tư thế nổi bật và cảm nhận nhịp điệu tự nhiên.

Năm 2023, ông bắt đầu đăng video lên mạng xã hội, lấy cảm hứng từ hip-hop, disco, rockabilly và soul. Ông đặt mục tiêu đăng bài gần như mỗi ngày để luyện tập thường xuyên và cải thiện kỹ năng. "Công khai mục tiêu cũng giúp tôi không chểnh mảng", ông viết trên blog.

Hiện ông đã trở thành gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, xuất hiện trong quảng cáo và phim ngắn. Ông tranh thủ nhảy vào ngày nghỉ, thường là thứ ba và chủ nhật, hoặc giữa các chuyến công tác và cuộc gặp khách hàng.

Dù nổi tiếng, Utsumi vẫn hồi hộp khi biểu diễn ở nơi công cộng. Sau khi quay video, ông thường nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi hòa vào đám đông Tokyo. Khi người qua đường tỏ vẻ không hài lòng hoặc hỏi ông có giấy phép biểu diễn hay không, ông chỉ mỉm cười.

Ông cho biết mình không có tham vọng lớn lao là thay đổi xã hội hay kêu gọi những người đàn ông ngoài 60 tuổi cùng nhảy múa. Điều ông mong muốn đơn giản là truyền cảm hứng để người khác thử điều họ yêu thích.