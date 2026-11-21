Tràn Ông Đủ thường xuyên ngập sâu khi mưa lũ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tràn Ông Đủ là điểm giao nối các cụm dân cư thuộc ba xã Phú Sơn, Thủy Bằng và Dương Hòa (cũ) - nay là tổ dân phố Dương Hòa 2 thuộc phường Phú Bài và Tân Ba Dân thuộc phường Thủy Xuân. Tuy mật độ dân cư không quá đông, nhưng đây là địa bàn có hoạt động sản xuất lâm nghiệp phát triển mạnh. Vì vậy, tuyến đường qua khu vực này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn là trục chính vận chuyển lâm sản, hàng hóa của nhiều hộ dân.

Thế nhưng, mỗi khi mưa lụt kéo dài, tràn Ông Đủ thường xuyên bị ngập sâu từ 1 - 2m, việc giao thông qua lại gần như bị chia cắt. Toàn bộ cụm dân cư Dương Hòa có gần 200 hộ gia đình, bao gồm cả khu vực thôn 4, xã Phú Sơn trước đây, trong đó có hơn 30 hộ dân nằm ở phía bên kia tràn bị cô lập hoàn toàn khi mưa lũ.

Theo bà Dương Thị Dung, tổ dân phố Dương Hòa 2, phường Phú Bài, mỗi đợt lũ, tràn ngập sâu khiến người dân không thể đi qua, học sinh phải nghỉ học. Mong ước lớn nhất của người dân là các cấp chính quyền sớm quan tâm đầu tư xây dựng một cây cầu vượt tràn hoặc nâng cao mặt đập để người dân thuận tiện đi lại và con em yên tâm đến trường.

Khu vực tổ dân phố Dương Hòa 2 hiện có khoảng 2.000ha cây trồng, từ keo tràm đến các vườn cây ăn trái. Mùa trồng rừng và chăm sóc cây thường rơi vào các tháng mưa lũ nên việc vận chuyển phân bón, cây giống, vật tư nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh của người dân, ngày thường học sinh chỉ đi chừng 1 - 2km là đến trường, nhưng khi mặt tràn bị ngập, các em phải đi đường vòng xa từ 7 đến 10km. Ông Dương Văn Tánh, một người dân lớn tuổi từng làm trưởng thôn chia sẻ, nguyện vọng tha thiết nhất của gần 200 hộ dân nơi đây là có được một tuyến đường thông suốt, bảo đảm an toàn để yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Những năm gần đây, nhiều đoạn đường kết nối khu vực đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn giao thông miền núi loại 5. Tuy nhiên, riêng vị trí tràn Ông Đủ vẫn chưa được giải quyết căn cơ.

Thực tế trên cho thấy, tràn Ông Đủ đang là điểm nghẽn cấp thiết cần sớm được tháo gỡ. Việc nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp, xây dựng công trình vượt tràn phù hợp không chỉ giúp bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ, mà còn tạo điều kiện kết nối thông suốt giữa các khu dân cư, phục vụ sản xuất và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Theo ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài, tràn Ông Đủ đã có kế hoạch đầu tư từ năm 2025. Thời điểm này, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo Sở Xây dựng tiến hành các bước như khảo sát thiết kế, thăm dò địa chất để nâng cao trình. Tuy nhiên, đến nay, công trình chưa được bố trí vốn. Mới đây, Thường trực Đảng ủy, UBND phường đã khảo sát, kiểm tra và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí khá lớn nên phải chờ bố trí ngân sách, dự kiến sẽ triển khai vào năm 2027 - 2028.