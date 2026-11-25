Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc triển khai đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố.

Hà Nội rà soát quy hoạch bãi đỗ xe từ Vành đai 3 trở vào

Theo văn bản chỉ đạo, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng rà soát tổng thể quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe hiện hữu. Cơ quan này có nhiệm vụ đề xuất điều chỉnh, bổ sung các vị trí phù hợp và kiên quyết loại bỏ những vị trí không còn tính khả thi hoặc không còn phù hợp quy hoạch.

Việc rà soát phải bảo đảm tính thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn và cập nhật vào đồ án Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đang nghiên cứu lập.

Đặc biệt, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tập trung rà soát kỹ địa bàn từ Vành đai 3 trở vào cùng các đơn vị liên quan để thống nhất danh mục bãi đỗ xe cần đầu tư. Danh mục này phải làm rõ vị trí, quy mô, quỹ đất cũng như phương thức đầu tư nhằm đề xuất các dự án triển khai trong năm 2027 và giai đoạn 2027–2030.

Sau khi hoàn thiện, thành phố yêu cầu công bố công khai danh mục để làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo quy định, xác định rõ quy mô, chỉ tiêu quy hoạch, tính chất và tiến độ dự kiến.

Đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc chưa hoàn thành, lãnh đạo UBND Thành phố giao Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát tiến độ, tổng hợp các vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân cùng trách nhiệm của các đơn vị liên quan để phối hợp cùng Sở Tài chính đề xuất phương án xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, thành phố sẽ lựa chọn một số dự án bãi đỗ xe tại các khu vực khó thu hút nguồn vốn xã hội hóa nhưng mang tính cấp thiết để đề xuất đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Sở Tài chính có trách nhiệm rà soát khả năng cân đối vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030 để nghiên cứu phương án bố trí vốn cho các điểm đỗ xe công cộng cấp thiết này.

Nhằm huy động nguồn lực xã hội, Sở Tài chính được giao chủ trì tổng hợp các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bãi đỗ xe đã được ban hành theo Luật Thủ đô và các Nghị quyết của HĐND Thành phố. Toàn bộ các cơ chế này sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử Thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng ngay trong tháng 12/2026. Đồng thời, các đơn vị sẽ gắn cơ chế ưu đãi với danh mục dự án cụ thể để thu hút doanh nghiệp tham gia, tiếp tục nghiên cứu cơ chế bổ sung để huy động vốn ngoài ngân sách.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp rà soát các khó khăn liên quan đến thu hồi đất bãi đỗ xe (kể cả bãi đỗ kết hợp thương mại, dịch vụ) để tham mưu phương án tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định nếu cần thiết.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ động rà soát nhu cầu giao thông tĩnh và quỹ đất hiện trạng gửi về Sở Xây dựng, đồng thời bố trí nguồn lực theo phân cấp và tập trung tháo gỡ mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.