Khu đô thị sinh thái Golden Hills City vừa được thành phố Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai. (Ảnh: PHẠM HUY)

Thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị, với tinh thần công tác kiểm tra đồng hành để phục vụ phát triển, sự phối hợp chủ động của ủy ban kiểm tra với cấp ủy các cấp đã đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Việc khơi thông hiệu quả nguồn lực đất đai tại nhiều địa phương tạo động lực quan trọng, thúc đẩy lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển.

Không để nguồn lực đất đai tiếp tục bị lãng phí

Quá trình triển khai các chủ trương, kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ cho thấy hàng nghìn dự án chậm tiến độ, tồn đọng nhiều năm gây thất thoát, lãng phí lớn nguồn lực đất đai và tài sản công. Tháo gỡ điểm nghẽn này không chỉ là bài toán kinh tế mà đã trở thành nhiệm vụ chính trị cấp bách, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nam Đồng (thành phố Hải Phòng) Nguyễn Việt Dũng, dự án đình trệ kéo dài 5-10 năm không chỉ làm lãng phí đất đai, vốn đầu tư mà còn đánh mất cơ hội phát triển và tác động tới niềm tin của Nhân dân. Quán triệt Kết luận số 24-KL/TW, Đảng ủy phường xác định rõ nguyên tắc tháo gỡ vướng mắc nhưng không buông lỏng kỷ luật, thúc đẩy phát triển nhưng không hợp thức hóa sai phạm. Rà soát thực tế dự án chậm tiến độ cho thấy, có nguyên nhân bắt nguồn từ thay đổi quy định pháp luật về đất đai; vướng mắc trong giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất; quy hoạch thiếu đồng bộ; khó khăn giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thủ tục đầu tư khi chính sách đổi mới; bên cạnh đó là hạn chế về năng lực nhà đầu tư hoặc tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt. Vì vậy, cần phân loại từng trường hợp để áp dụng giải pháp sát thực tế, tránh đánh đồng.

Để cụ thể hóa chỉ đạo, ngày 3/7/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề số 18-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo giải quyết các dự án, công trình chậm tiến độ. “Chúng tôi xác định công tác kiểm tra, giám sát không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm mà phải đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tháo gỡ điểm nghẽn, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung” - đồng chí Nguyễn Việt Dũng chia sẻ.

Cùng phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng ủy phường mở rộng giám sát qua Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chi bộ và Nhân dân địa bàn có dự án; kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh hành vi sách nhiễu, gây phiền hà hoặc kéo dài thời gian xử lý công việc. Theo Bí thư Đảng ủy phường, địa bàn hiện có 3 dự án thuộc diện theo dõi, trong đó 2 dự án đã cơ bản được tháo gỡ, dự án còn lại đã được đưa vào kế hoạch của thành phố Hải Phòng.

Theo thống kê tại 19 tỉnh, thành phố đến tháng 7/2026, việc xử lý 4.311 dự án (trong đó có 611 dự án đầu tư công) đã kích hoạt khoảng 81.634ha tiếp tục khai thác trở lại; số tiền đã quyết toán khoảng 114.847 tỷ đồng; số tiền tiếp tục đưa vào thực hiện là 370.287 tỷ đồng. Một số địa phương đạt kết quả tích cực như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng...

Hành động quyết liệt, phối hợp thông suốt

Sự phối hợp đồng bộ, thông suốt theo tinh thần “6 rõ” gắn với cập nhật dữ liệu trên Hệ thống 751 (của Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng) đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ rà soát, phân loại để xử lý tồn đọng tại các địa phương, đơn vị. Chỉ sau một tháng thực hiện Kế hoạch số 16-KH/UBKTTW, đến giữa tháng 6/2026, cả nước đã rà soát, phân loại xử lý 7.772 dự án (tăng 3.280 dự án so với trước đó) và nâng lên 8.002 dự án tính đến ngày 20/7/2026, qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ để nhiều dự án tiếp tục triển khai, đi vào hoạt động; đồng thời thu hồi đất hoặc chấm dứt đối với các dự án vi phạm quy định.

Việc quyết liệt thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn đã đưa một số dự án tồn đọng kéo dài tại xã Mê Linh (Hà Nội) triển khai trở lại. (Ảnh: DUY LINH)

Tại thành phố Đà Nẵng, tiếp tục kết quả thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; các nghị quyết, nghị định của Quốc hội và Chính phủ, Thành ủy luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu phát triển. Với phương châm không né tránh, không đùn đẩy, bám sát thực tiễn và thượng tôn pháp luật, thành phố đã giải quyết bài bản hàng trăm hồ sơ phức tạp về định giá đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất sản xuất, kinh doanh, quy hoạch, thủ tục đầu tư và nghĩa vụ tài chính, bảo đảm hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật với quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Nhiều dự án quy mô lớn tại khu vực ven biển, khu đô thị mới và khu công nghệ cao đã đủ điều kiện tái khởi động, vừa bổ sung nguồn thu ngân sách, vừa cải thiện thực chất môi trường đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và Nhân dân.

Thông tin tới cử tri tại buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thành phố đã xử lý 1.986/2.035 dự án (đạt 97,6%) và tiếp tục đưa 357 dự án vào danh mục tập trung tháo gỡ theo chủ trương mới. Đối với một số hạn chế về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, quy hoạch hay tiến độ thi công, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thành ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát toàn diện, xác định nguyên nhân, phân định rõ thẩm quyền, cơ quan chịu trách nhiệm, hướng xử lý và thời hạn hoàn thành cụ thể.

Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại 50 đơn vị, địa phương, đến tháng 7/2026, trong 8.002 dự án tồn đọng được phân loại xử lý, có 4.938 dự án (61,7%) đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc theo quy định; 2.488 dự án (31,1%) đã có chủ trương, phương hướng để tiếp tục xử lý; và 576 dự án (7,2%) đang được rà soát, nghiên cứu chính sách nhằm kiến nghị Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hướng dẫn.

Thực tiễn cho thấy, sự phối hợp triển khai quyết liệt giữa Ủy ban Kiểm tra và cấp ủy các cấp đã tạo sự chuyển biến rõ nét, tuy nhiên phần lớn kết quả đang dừng ở khâu hoàn thiện pháp lý và xác định phương án xử lý, chưa thật sự đưa dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả; thậm chí một số dự án đã hết vướng mắc vẫn chậm triển khai xây dựng. Để khơi thông triệt để điểm nghẽn này, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận của Trung ương gắn với hoàn thiện cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; phân định rạch ròi giữa sai sót khách quan, do bất cập pháp luật, không vụ lợi với hành vi cố ý vi phạm; đồng thời đồng bộ hóa pháp luật về đất đai, đầu tư, đấu thầu, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, quy hoạch, khoáng sản và quản lý tài sản công để xử lý dứt điểm các chồng chéo, vướng mắc chuyển tiếp.

Việc chủ động thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là minh chứng sinh động cho tư duy đổi mới công tác kiểm tra của Đảng. Khi “thanh bảo kiếm” vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vừa sát cánh cùng cấp ủy mở hướng đi đúng, tháo gỡ nút thắt, các nguồn lực bị ách tắc, tồn đọng lâu ngày sẽ được giải phóng, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho nền kinh tế.