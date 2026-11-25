Văn bản được ban hành căn cứ ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ tại Văn bản số 1647-CV/VPĐU ngày 01/11/2026, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 211/TB-VPCP ngày 24/4/2026 và Thông báo số 531/TB-VPCP ngày 17/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Đề án được Bộ Công Thương hoàn thiện theo quy định tại Luật Quy hoạch, Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm làm cơ sở hoàn thiện, phê duyệt theo quy định.

Để bảo đảm đáp ứng nhu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương đã có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, trong đó xác định việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII là một trong các nhóm giải pháp quan trọng để bảo đảm cung ứng điện những năm tiếp theo.

Bộ Công Thương lấy ý kiến đối với Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII - Ảnh: Dũng Nhân

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, ngày 07/10/2026, Bộ Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ bước 1 và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan theo Văn bản số 8151/BCT-ĐL. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch rà soát, hoàn thiện Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo các ý kiến góp ý.

Tiếp đó, ngày 01/11/2026, Đảng ủy Chính phủ đã có Văn bản số 1647- CV/VPĐU đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Điều 54 Luật Quy hoạch.

Về tham gia ý kiến đối với đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang bộ tham gia ý kiến đối với Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đối với các nội dung có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý. Ngân hàng nhà nước Việt Nam có ý kiến đối với Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Trong đó, làm rõ khả năng huy động vốn đầu tư cho các nguồn điện đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đặc biệt là các nguồn nhiệt điện than. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao có ý kiến về việc phát triển mới các dự án nhiệt điện than trên cơ sở chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và sự phù hợp với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án có liên quan.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến về các nội dung liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý; có ý kiến cụ thể về số liệu đầu vào phục vụ tính toán, các vướng mắc còn tồn tại cần rà soát, hoàn thiện trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đồng thời, các địa phương có ý kiến về khả năng đáp ứng tiến độ vận hành của các dự án trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và chịu trách nhiệm toàn diện trong bảo đảm tiến độ các dự án đề xuất trên địa bàn.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty, ngoài việc tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Khí Việt Nam (PVGAS) và Tổng công ty Đông Bắc có ý kiến đối với khả năng cung ứng nguồn nhiên liệu phục vụ cho phát điện và các nội dung liên quan khác. Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Viện Năng lượng rà soát kỹ các giải pháp về đầu tư, phát triển nguồn điện, lưới điện. Các Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1, 2, 3, 4 rà soát, tham gia ý kiến về cơ sở dữ liệu tính toán, sơ đồ kết lưới của hệ thống điện quốc gia, sự hợp lý, chính xác của kết quả tính toán trong Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Ý kiến tham gia của các cơ quan, Bộ, ngành và địa phương gửi về Bộ Công Thương (Cục Điện lực, CuongNMa@moit.gov.vn) trước 17h00 ngày 27/11/2026 để tổng hợp, hoàn thiện theo quy định.

Hồ sơ Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII thể hiện tại mã QR kèm theo.

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