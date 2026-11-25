Trên địa bàn xã Bến Hải có 2 dự án, gồm: Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, tỉnh Quảng Trị-giai đoạn 1, đoạn qua xã Bến Hải dài 1,99km với diện tích thu hồi khoảng 85.865,4m²; ảnh hưởng đến 61 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp nhà ở và phần diện tích còn lại chủ yếu là đất trồng cây hằng năm và đất rừng. Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và cầu Cửa Việt, đoạn qua xã Bến Hải dài khoảng 1,08km, ảnh hưởng 52 trường hợp với 59 thửa đất. Trong đó, 7 hộ dân có nhà ở thuộc diện tái định cư, 11 hộ nuôi trồng thủy sản, các trường hợp còn lại bị ảnh hưởng đất trồng cây hằng năm, đất lúa và vật kiến trúc khác.

Đối với 2 dự án nêu trên, xã Bến Hải xác định công tác GPMB liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản, sinh kế và quyền lợi của người dân, vì vậy tiến độ thực hiện phải nhanh, đúng pháp luật, công khai, minh bạch và bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đại diện lãnh đạo xã Bến Hải kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng - Ảnh: S.H

Theo đó, UBND xã Bến Hải đã chỉ đạo Hội đồng GPMB, Phòng Kinh tế, Công an xã cùng các bộ phận chuyên môn, các thôn và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng; thường xuyên nắm tiến độ, kiểm tra địa bàn để kịp thời tổng hợp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất; phối hợp với các bộ phận chuyên môn, các thôn và đơn vị liên quan hoàn thiện việc lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Đối với các thửa đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ, cán bộ chuyên môn đối chiếu tài liệu qua các thời kỳ, kiểm tra hiện trạng và làm việc với người sử dụng đất để làm rõ từng trường hợp, nhằm bảo đảm việc xem xét hồ sơ có căn cứ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đối với giá đất cụ thể, Phòng Kinh tế phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ thẩm định. Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xã Bến Hải ban hành thông báo về kết quả thẩm định giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường. Khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn tỉnh, UBND xã Bến Hải đã chỉ đạo cập nhật đơn giá để phương án bồi thường được rà soát phù hợp với quy định.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, đối thoại và vận động người dân được chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên, công khai, trực tiếp tại cơ sở. Các thành viên Hội đồng GPMB, Phòng Kinh tế, Công an xã, đại diện các thôn, tổ chức chính trị-xã hội và đơn vị liên quan phối hợp gặp gỡ, giải thích chính sách, tiếp nhận kiến nghị và vận động từng trường hợp.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Bến Hải cùng các tổ công tác đã chủ động tìm đến người dân để lắng nghe, giải đáp thắc mắc và vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án; đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân thu dọn, di dời nhà cửa, tài sản, bảo đảm an ninh trật tự và tạo điều kiện để các hộ bàn giao mặt bằng.

UBND xã Bến Hải cũng duy trì việc cập nhật, tổng hợp tiến độ, báo cáo khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo xử lý kịp thời; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong kiểm kê, lập phương án, chi trả và bàn giao mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, xã Bến Hải luôn chú trọng công khai thông tin, lắng nghe kiến nghị, đối thoại với người dân và bảo đảm trình tự, quyền, lợi ích hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng...

Nhờ vậy, từ chỗ chưa đồng thuận, một số hộ dân đã hiểu và nhận tiền bồi thường, bàn giao đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Chủ tịch UBND xã Bến Hải Nguyễn Văn Hồng cho biết, đến ngày 7/10/2026, địa phương đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, tỉnh Quảng Trị-giai đoạn 1, đoạn qua xã Bến Hải và dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và cầu Cửa Việt, đoạn qua xã Bến Hải, từ đó góp phần bảo đảm tiến độ chung của các dự án.

Quá trình thực hiện cho thấy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng ủy, UBND xã Bến Hải và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị tại địa phương trong công tác GPMB các dự án. Việc phân công trách nhiệm, bám sát địa bàn, công khai thông tin, đối thoại trực tiếp và kịp thời hỗ trợ người dân đã góp phần tạo đồng thuận, giải quyết các vướng mắc và hoàn thành bàn giao mặt bằng các dự án. Thời gian tới, UBND xã Bến Hải sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời xử lý các nội dung phát sinh theo thẩm quyền.