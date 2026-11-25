Dự thảo sửa đổi một số quy định nhằm chuyển các hình thức tổ chức trước đây phải được chấp thuận sang thực hiện thông báo. Ảnh: Chinhphu.vn.

Ngày 24/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuyển hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn sang Bộ Tư pháp để thẩm định.

KHẮC PHỤC KHOẢNG TRỐNG PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 1/7/2026, ngành nghề "kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu" không còn thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư năm 2025.

Do đó, việc sửa đổi Nghị định 144/2020/NĐ-CP nhằm kịp thời thể chế hóa các quy định của Luật Đầu tư năm 2025 và các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đồng thời, bảo đảm có biện pháp quản lý thay thế, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, lỗ hổng trong quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Đặc biệt, dự thảo sửa đổi một số quy định nhằm chuyển các hình thức tổ chức trước đây phải được chấp thuận sang thực hiện thông báo.

Dự thảo quy định, dối với hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy định tại khoản 3 Điều 8, tổ chức, cá nhân phải có kịch bản chương trình và danh mục tác phẩm trước ngày tổ chức; trường hợp bán vé thì có phương án phát hành vé.

Đối với cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu, phải có đề án tổ chức; đề án tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại địa điểm tổ chức.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung Điều 17 về dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đình chỉ lưu hành bản ghi âm, ghi hình trên môi trường mạng.

Những hoạt động được xác định vi phạm như không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định này; thông báo không đủ nội dung theo mẫu quy định và không bổ sung sau khi đã được hướng dẫn; không có kịch bản, đề án, phương án phát hành vé…

Các vi phạm khác như nội dung, tiết mục biểu diễn, người biểu diễn thực tế khác với nội dung đã thông báo, kịch bản hoặc đề án, trừ việc thay đổi thứ tự, thời lượng tiết mục trong chương trình.

Hoặc vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp; vi phạm quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế, phòng cháy, chữa cháy… Yêu cầu tạm dừng được quy định theo thứ bậc cấp xã, cấp tỉnh, Bộ và theo mức độ vi phạm.

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Góp ý dự thảo, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đề nghị mặc dù thực hiện theo cơ chế thông báo nhưng vẫn duy trì việc thẩm định nội dung chương trình và trả lời bằng văn bản của cơ quan quản lý trước khi biểu diễn. Cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với loại bỏ khâu thẩm định và kiểm soát nội dung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh dự thảo bảo đảm cơ quan quản lý có thông tin và có công cụ xử lý trước khi biểu diễn.

Theo đó, tổ chức, cá nhân gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp xã nơi tổ chức chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày công bố chính thức thông tin về hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Công bố chính thức thông tin là việc lần đầu quảng cáo, giới thiệu công khai chương trình hoặc phát hành vé. Trường hợp không công bố chính thức thông tin thì gửi thông báo chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức.

Bộ Công an kiến nghị cần nghiên cứu, quy định cơ chế thẩm định chặt chẽ hơn đối với chương trình nghệ thuật lớn, có yếu tố nước ngoài, các chương trình trên sóng phát thanh, truyền hình, trên không gian mạng.

Tiếp thu ý kiến trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết dự thảo đã hoàn thiện các quy định như thông báo phải nêu tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia và lịch trình, địa điểm của toàn bộ hoạt động diễn ra trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính trở lên, thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật nêu người biểu diễn chính.

Hoạt động có tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia biểu diễn, hoạt động diễn ra trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp thông tin về các hoạt động này cho Công an cấp tỉnh ngay khi tiếp nhận thông báo…

Cơ quan soạn thảo cũng nhấn mạnh việc thẩm định nội dung chương trình trước khi biểu diễn là hình thức chấp thuận, tức là điều kiện đã được cắt giảm. Do đó, phần này đề nghị giữ nguyên như dự thảo.