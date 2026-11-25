Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án mở rộng phía Tây khu dân cư Đất Lành, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện hướng dẫn của UBND phường Nam Nha Trang tại Văn bản số 7504/UBND-TCKHCT ngày 17/11/2026, Công ty Cổ phần Thuthiemgroup thông báo công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch dưới đây để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.
1. Căn cứ và mục tiêu
Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án mở rộng phía Tây khu dân cư Đất Lành được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 03/7/2017. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật, khớp nối với Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 (Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 31/3/2024) và các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt năm 2025 (Quyết định số 596/QĐ-UBND và 859/QĐ-UBND); bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1765/SXD-QLN&TTBĐS ngày 25/02/2026; cập nhật hiện trạng hạ tầng và bổ sung bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải theo QCVN 01:2021/BXD. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
2. Phạm vi, ranh giới
- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 402.378,35m² (khoảng 40,24ha).
- Phía Đông giáp đường Số 1 thuộc khu dân cư Đất Lành; phía Tây và phía Nam giáp núi Chín Khúc; phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu.
- Dân số dự kiến khoảng 9.000 người, trong đó dân số nhà ở xã hội khoảng 6.171 người.
3. Cơ cấu sử dụng đất
4. Nội dung chính của phương án điều chỉnh
- Điều chỉnh hệ thống giao thông theo hướng Bắc - Nam nhằm giảm độ dốc; cập nhật các tuyến đường đã đầu tư xây dựng ở phía Bắc và hướng tuyến K2, K3 ở phía Nam. Lộ giới các tuyến đường 11m, 16m và 23m.
- Bố trí 24.589,94m² đất chung cư hỗn hợp để xây dựng nhà ở xã hội, đạt 20% tổng diện tích đất ở: khu CC-01 cao tối đa 7 tầng, khu CC-02 cao tối đa 24 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.
- Nhà ở liền kề (khoảng 791 căn) và biệt thự (18 căn) cao tối đa 4 tầng; mật độ xây dựng tối đa lần lượt 80% và 60%.
- Bố trí tập trung 3 trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) cao tối đa 3 tầng; đất dịch vụ cao tối đa 7 tầng.
- Bổ sung 3 bãi đỗ xe và khu đất trạm xử lý nước thải; tăng đất cây xanh công cộng cấp đô thị theo định hướng quy hoạch phân khu.
- Mở rộng hành lang an toàn lưới điện 110kV từ 6m lên 20m; giữ mương nước kết hợp thoát nước và tạo cảnh quan.
- Hạ tầng kỹ thuật áp dụng QCVN 01:2021/BXD và QCVN 07:2023/BXD.
5. Hình thức và thời gian lấy ý kiến
- Thời gian lấy ý kiến: 20 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này.
- Hồ sơ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Nam Nha Trang và tại khu vực lập quy hoạch.
6. Tiếp nhận ý kiến
Tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp trong thời hạn nêu trên vui lòng gửi về:
👉 Công ty Cổ phần Thuthiemgroup
- Địa chỉ: 40/1 Trần Não, phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh
- Email: thuthiemgroup@gmail.com
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/rao-vat-tuyen-dung/202611/thong-bao-lay-y-kien-cong-dong-dan-cu-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-ty-le-1500-du-an-mo-rong-phia-tay-khu-dan-cu-dat-lanh-phuong-nam-nha-trang-tinh-khanh-hoa-0d5281f/