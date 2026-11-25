Thực hiện hướng dẫn của UBND phường Nam Nha Trang tại Văn bản số 7504/UBND-TCKHCT ngày 17/11/2026, Công ty Cổ phần Thuthiemgroup thông báo công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch dưới đây để lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

1. Căn cứ và mục tiêu

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án mở rộng phía Tây khu dân cư Đất Lành được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 03/7/2017. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật, khớp nối với Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 (Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 31/3/2024) và các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt năm 2025 (Quyết định số 596/QĐ-UBND và 859/QĐ-UBND); bố trí quỹ đất nhà ở xã hội theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1765/SXD-QLN&TTBĐS ngày 25/02/2026; cập nhật hiện trạng hạ tầng và bổ sung bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải theo QCVN 01:2021/BXD. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

2. Phạm vi, ranh giới

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 402.378,35m² (khoảng 40,24ha).

- Phía Đông giáp đường Số 1 thuộc khu dân cư Đất Lành; phía Tây và phía Nam giáp núi Chín Khúc; phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

- Dân số dự kiến khoảng 9.000 người, trong đó dân số nhà ở xã hội khoảng 6.171 người.

3. Cơ cấu sử dụng đất

4. Nội dung chính của phương án điều chỉnh

- Điều chỉnh hệ thống giao thông theo hướng Bắc - Nam nhằm giảm độ dốc; cập nhật các tuyến đường đã đầu tư xây dựng ở phía Bắc và hướng tuyến K2, K3 ở phía Nam. Lộ giới các tuyến đường 11m, 16m và 23m.

- Bố trí 24.589,94m² đất chung cư hỗn hợp để xây dựng nhà ở xã hội, đạt 20% tổng diện tích đất ở: khu CC-01 cao tối đa 7 tầng, khu CC-02 cao tối đa 24 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.

- Nhà ở liền kề (khoảng 791 căn) và biệt thự (18 căn) cao tối đa 4 tầng; mật độ xây dựng tối đa lần lượt 80% và 60%.

- Bố trí tập trung 3 trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) cao tối đa 3 tầng; đất dịch vụ cao tối đa 7 tầng.

- Bổ sung 3 bãi đỗ xe và khu đất trạm xử lý nước thải; tăng đất cây xanh công cộng cấp đô thị theo định hướng quy hoạch phân khu.

- Mở rộng hành lang an toàn lưới điện 110kV từ 6m lên 20m; giữ mương nước kết hợp thoát nước và tạo cảnh quan.

- Hạ tầng kỹ thuật áp dụng QCVN 01:2021/BXD và QCVN 07:2023/BXD.

5. Hình thức và thời gian lấy ý kiến

- Thời gian lấy ý kiến: 20 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này.

- Hồ sơ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Nam Nha Trang và tại khu vực lập quy hoạch.

6. Tiếp nhận ý kiến

Tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp trong thời hạn nêu trên vui lòng gửi về:

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