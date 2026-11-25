Đẩy nhanh sắp xếp, xử lý nhà, đất công

Chính quyền cơ sở chủ động rà soát, đề xuất phương án sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất công được giao

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP. Hồ Chí Minh có điều kiện tổ chức lại hệ thống trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và quỹ nhà, đất công trên phạm vi rộng hơn. Vấn đề đặt ra là sớm xác định nhu cầu sử dụng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, lựa chọn phương án khai thác phù hợp, tránh lãng phí.

Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 10/2026, kể từ khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi 171 cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.

Đối với tài sản dôi dư do các bộ, ngành, đơn vị Trung ương chuyển giao về thành phố, trong tổng số 129 cơ sở nhà, đất, Sở Tài chính đã tổ chức tiếp nhận, bàn giao và đề xuất phương án xử lý đối với 123 địa chỉ.

Những cơ sở còn lại đang được lấy ý kiến địa phương, đơn vị liên quan để xác định nhu cầu sử dụng. Trường hợp phù hợp tiêu chuẩn, định mức, Sở Tài chính sẽ trình UBND thành phố giao tài sản cho đơn vị có nhu cầu; phần còn lại được đề xuất giao cơ quan chuyên trách quản lý, khai thác theo quy định.

Tuy nhiên, việc thu hồi, tiếp nhận tài sản mới là bước đầu. Hiệu quả cuối cùng cần được thể hiện ở khả năng đưa nhà, đất vào sử dụng đúng mục đích, hạn chế tình trạng bỏ trống, phát sinh chi phí bảo quản.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu hoặc theo cụm địa bàn; hướng dẫn xây dựng phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đưa tài sản vào khai thác; kiên quyết thu hồi hoặc trình cấp có thẩm quyền thu hồi đối với trường hợp chây ỳ, vi phạm pháp luật về đất đai.

Chính quyền cấp xã có trách nhiệm rà soát, quản lý, bảo vệ tài sản, đề xuất và tổ chức thực hiện phương án xử lý; các sở, ngành chủ động giải quyết vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách.

Chuyển đổi công năng gắn với nhu cầu phát triển

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây, được định hướng chuyển đổi công năng thành Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bên cạnh bố trí lại trụ sở cho cơ quan, đơn vị có nhu cầu, không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh mở ra cơ hội chuyển đổi công năng những cơ sở nhà, đất công phù hợp với định hướng phát triển từng khu vực.

Điển hình là Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương trước đây, được định hướng chuyển đổi công năng thành Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành hạt nhân trong hệ sinh thái đô thị khoa học, công nghệ phía Bắc thành phố.

Theo phương án phát triển được Tập đoàn Becamex giới thiệu, trung tâm này sẽ kết nối với hệ thống trường đại học, cơ sở nghiên cứu, khu công nghệ số tập trung, phòng thí nghiệm dùng chung và trung tâm sản xuất tiên tiến.

Việc nghiên cứu sử dụng công trình hiện hữu phục vụ hoạt động khoa học, công nghệ mở ra hướng khai thác tài sản công gắn với những động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho rằng, cần nghiên cứu cơ chế giao tài sản hình thành từ vốn đầu tư công, trụ sở và cơ sở nhà, đất dôi dư tại hoặc liền kề khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, tổ chức khoa học, công nghệ, cơ sở giáo dục đại học quản lý, vận hành, khai thác có thời hạn, không chuyển quyền sở hữu.

Đây là hướng chính sách cần tiếp tục hoàn thiện về cơ sở pháp lý, điều kiện áp dụng, trách nhiệm quản lý và cơ chế giám sát nhằm bảo đảm tài sản được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả thực chất.

Việc sắp xếp tài sản công cần gắn với quy hoạch, nhu cầu đầu tư và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn. Những cơ sở phù hợp có thể được xem xét bố trí phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, nghiên cứu khoa học hoặc cung cấp dịch vụ công theo quy định.

Để tránh lãng phí, phương án sử dụng cần được xác định đồng thời với quá trình thu hồi, bàn giao, trong đó làm rõ đơn vị tiếp nhận, nguồn lực cải tạo, thời điểm đưa vào hoạt động và trách nhiệm quản lý. Đồng thời, công khai tiến độ xử lý, phương án khai thác để tăng cường giám sát.

Quản lý chặt chẽ, bố trí phù hợp và khai thác hiệu quả tài sản công sau sáp nhập không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy mà còn tạo thêm nguồn lực đầu tư, phát triển dịch vụ công, nâng cao chất lượng sống của người dân TP. Hồ Chí Minh.