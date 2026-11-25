Nhà 2 tầng diện tích sàn 120m² có tổng mặt sàn 240m², đáp ứng thoải mái nhu cầu sinh hoạt của gia đình từ 4 - 6 thành viên.

Tầng 1 (120m²) đủ rộng để bố trí sân trước/gara ô tô, phòng khách lớn, khu vực bếp kết hợp phòng ăn, 1 phòng ngủ (thuận tiện cho người lớn tuổi) và 1 nhà vệ sinh chung.

Tầng 2 (120m²) thường gồm 2 - 3 phòng ngủ (có thể tích hợp phòng ngủ master khép kín), phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, khu giặt phơi và ban công.

Vậy, chi phí xây nhà 2 tầng diện tích sàn 120m² khoảng bao nhiêu?

Cách tính tổng diện tích xây dựng nhà 2 tầng 120m²

Trong xây dựng, diện tích tính chi phí không chỉ là diện tích sàn sử dụng (120m² x 2 tầng = 240m²) mà bao gồm cả phần móng, mái và các khu vực phụ trợ theo hệ số quy đổi tiêu chuẩn.

Chẳng hạn, móng đơn tính 30% - 40%, móng băng tính 50% - 60%, móng cọc tính 40% - 50% diện tích sàn. Tầng 1 và tầng 2 tính 100% diện tích sàn. Với phần mái, mái tôn tính 30% diện tích sàn, mái bằng bê tông cốt thép tính 50%, mái Thái hoặc mái Nhật tính khoảng 70%.

Nhà 2 tầng 120m². (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 2 tầng 120m², sử dụng móng cọc, mái Nhật, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 120m² x 100% = 120m²

Diện tích sàn tầng 2: 120m² x 100% = 120m²

Diện tích móng: 120m² x 40% = 48m²

Diện tích mái Nhật: 120m² x 70% = 84m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 372m²

Chi phí xây nhà 2 tầng 120m² hết bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường áp dụng theo công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Hiện nay, các nhà thầu thường cung cấp hai hình thức khoán phổ biến là xây thô kèm nhân công hoàn thiện và xây nhà trọn gói (chìa khóa trao tay). Đơn giá xây thô và nhân công hoàn thiện dao động từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/m². Đơn giá xây trọn gói khoảng 5 - 8 triệu đồng/m².

Nếu đơn giá xây thô và nhân công hoàn thiện 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 120m² ước tính:

372m² x 4 triệu đồng/m² = 1,488 tỷ đồng

Áp dụng đơn giá xây dựng trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 2 tầng 120m² ước tính:

372m² x 7 triệu đồng/m² = 2,604 tỷ đồng

Như vậy, nếu chọn gói xây thô, chi phí xây nhà 2 tầng 120m² khoảng 1,3 - 1,67 tỷ đồng. Với hình thức này, gia chủ cần chi thêm từ 500 - 800 triệu đồng (tùy vào thương hiệu lựa chọn) để tự mua sắm các vật liệu hoàn thiện như gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, hệ thống cửa, sơn nước và đèn chiếu sáng.

Trong khi đó, chi phí xây nhà 2 tầng 120m² trọn gói khoảng 1,86 - 2,98 tỷ đồng.

Lưu ý, trên đây là mức dự toán sơ bộ, không phải báo giá cố định. Tổng chi phí xây nhà thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào các yếu tố như địa chất đất nền, thiết kế mái cầu kỳ, vật liệu cao cấp...