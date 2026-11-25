Hà Nội khởi công dự án đầu tiên tại Khu Công nghệ cao sinh học

Ngày 24/11, Công ty CP Pacific Land Việt Nam tổ chức khởi công dự án Ando Gateway Buildings tại Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội (Silver Lake), thuộc phường Thượng Cát, TP Hà Nội. Đây là công trình đầu tiên được triển khai xây dựng tại khu công nghệ cao này, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai đầu tư thực tế.

Dự án được xây dựng tại ô đất D-TMDV05, có diện tích khoảng 23.800 m², tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Công trình gồm hai tòa nhà Sakura và Anh Đào, mỗi tòa cao 8 tầng nổi và 1 tầng tum, kết hợp các chức năng văn phòng hạng A, thương mại, dịch vụ, nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Hà Nội khởi công dự án đầu tiên tại Khu Công nghệ cao sinh học.

Theo định hướng, dự án sẽ bố trí không gian phòng thí nghiệm, triển lãm, hội nghị, hội thảo quốc tế và các khu chức năng phục vụ hoạt động nghiên cứu, kinh doanh. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý I/2029.

Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội có quy mô gần 199,3 ha, được định hướng phát triển thành khu công nghệ cao đa chức năng, tích hợp nghiên cứu và phát triển, sản xuất công nghệ cao, giáo dục, đào tạo, y tế và thương mại, dịch vụ.

Thái Nguyên đấu giá hơn 137 ha đất làm khu đô thị, du lịch Hồ Núi Cốc

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc.

Theo phương án, dự án có diện tích hơn 137,4 ha, nằm trên địa bàn xã Đại Phúc và Vạn Phú, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.480 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải triển khai dự án trong thời hạn 36 tháng.

Thái Nguyên đấu giá hơn 137 ha đất làm khu đô thị, du lịch Hồ Núi Cốc.

Theo quy hoạch, dự án có hơn 8 ha đất ở, gần 11 ha đất thương mại, dịch vụ. Phần lớn diện tích còn lại được bố trí cho cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe và bến thuyền.

Các sản phẩm phát triển tại dự án gồm biệt thự xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, cao tối đa 3 tầng; các công trình thương mại, dịch vụ được xây dựng cao tối đa 7 tầng. Nhà đầu tư trúng đấu giá cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính tương ứng giá trị quỹ đất ở đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Dự án được kỳ vọng bổ sung không gian đô thị, dịch vụ du lịch tại khu vực Hồ Núi Cốc, góp phần khai thác tiềm năng du lịch và cảnh quan tự nhiên của địa phương.

Hà Nội đấu giá hơn 11.000 m² đất xây dựng nhà ở cao tầng

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại lô A và lô B, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, với tổng giá khởi điểm hơn 890,5 tỷ đồng.

Tổng diện tích khu đất đưa ra đấu giá là 11.029,61 m², gồm hai ô đất nhà ở cao tầng. Trong đó, lô A có diện tích 4.507,6 m² và lô B rộng 6.522,01 m².

Hà Nội đấu giá hơn 11.000 m² đất xây dựng nhà ở cao tầng.

Theo thông tin công bố, hai khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, khu vực xung quanh được đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đất có mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án và thời hạn sử dụng đất đối với nhà đầu tư trúng đấu giá là 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức sáng 24/12/2026 tại hội trường UBND xã Ngọc Hồi. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối thiểu 3 vòng, theo phương thức trả giá lên.

Sun Group khởi công khu đô thị gần 6.700 tỷ đồng tại Măng Đen

Sáng 23/11, Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, thành viên Sun Group, tổ chức khởi công Khu đô thị số 1 tại Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án có quy mô hơn 264 ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái, kết hợp thể thao, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí và nhà ở.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 4 phân khu chức năng. Trong đó, khu đô thị thể thao bố trí các công trình thể thao ngoài trời, hoạt động dưới nước, tổ hợp giải trí và phố thương mại, ẩm thực. Phân khu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe có tổ hợp y tế, trị liệu rộng hơn 16 ha, gồm bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe.

Hai phân khu còn lại phát triển nhà ở sinh thái, biệt thự mật độ thấp, công trình thương mại, công viên giải trí ngoài trời và quảng trường sự kiện.

Đáng chú ý, dự án có mật độ xây dựng tối đa 23,2%, phần lớn diện tích được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian sinh thái. Chủ đầu tư định hướng bảo tồn địa hình tự nhiên, cảnh quan rừng thông, đồng thời phát triển các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng gắn với đặc trưng khí hậu và hệ sinh thái Măng Đen.