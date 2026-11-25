Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án hồ nước Cửa Cạn và Trụ sở làm việc Công an đặc khu Phú Quốc. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ công tác và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an tại địa bàn trọng điểm và phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc..

Trực tiếp kiểm tra tại công trường, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nắm được tình hình triển khai, tiến độ thực hiện các công trình; đồng thời quan tâm kiểm tra những điều kiện liên quan, nhằm kịp thời đánh giá kết quả thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm các công trình được thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ và chất lượng đã đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Công an An Giang)

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận cũng được nghe thành viên đoàn công tác của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu và đề xuất phương án xây dựng Trung tâm chỉ huy, điều hành, giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Việc nghiên cứu xây dựng Trung tâm này có ý nghĩa rất quan trọng vì Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng, thu hút đông đảo lãnh đạo, đại biểu và khách quốc tế, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao năng lực giám sát, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, nhận diện các nguy cơ, chủ động điều phối lực lượng, phương tiện và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thập, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) làm việc tại Phú Quốc để bàn phương án xây Trung tâm chỉ huy, điều hành an ninh trật tự phục vụ APEC 2027. (Ảnh: Công an An Giang)

Từ việc khảo sát và trao đổi thực tế, đoàn công tác của Cục Cảnh sát giao thông đã có thêm cơ sở đánh giá điều kiện hạ tầng, công nghệ và yêu cầu đặc thù của địa bàn để nghiên cứu, hoàn thiện phương án đề xuất xây dựng Trung tâm phù hợp, khả thi. Đây không chỉ là giải pháp phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị cấp cao APEC 2027 mà còn góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng, tạo nền tảng bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại đảo ngọc.