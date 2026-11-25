Địa ốc 24H: Duyệt Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn trung tâm; kết quả kiểm tra 15 thửa đất của Lý Nhã Kỳ
Hà Nội phê duyệt Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn trung tâm dài hơn 44 km, qua 9 xã phường; TPHCM xây dựng hệ số K mới, dự kiến áp dụng đầu 2027; Phát hiện vi phạm tại một số thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 25/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-duyet-truc-dai-lo-canh-quan-song-hong-doan-trung-tam-ket-qua-kiem-tra-15-thua-dat-cua-ly-nha-ky-post1897284.tpo