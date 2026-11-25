Chính phủ ban hành Nghị định số 416/2026/NĐ-CP quy định chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Với chính sách cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, học nghề, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất, kinh doanh, nghị định mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa bàn khó khăn.