Qua khảo sát, kiểm tra thực tế, UBND xã Duy Xuyên ghi nhận tại một số địa điểm như phế tích Chùa Vua, Tháp Chăm Triền Tranh, Gò Lồi, Gò Gạch và di tích Mộ Nguyễn Đức Huy ở thôn An Thành có tình trạng người dân trồng keo lá tràm trong khu vực có dấu tích di tích, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hiện trạng và các yếu tố gốc. Tại khuôn viên các di tích Lăng mộ bà Đoàn Quý Phi, Mạc Thị Giai và Ngọc Dung công chúa, dù đã có hàng rào bảo vệ, vẫn xảy ra tình trạng chăn thả gia súc, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và không gian tôn nghiêm.

Trước thực trạng trên, UBND xã yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không tự ý lấn chiếm đất, trồng cây, xây dựng công trình, đào xới, san gạt mặt bằng hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ xâm hại di tích. Đối với diện tích đã trồng keo lá tràm trong khu vực bảo vệ di tích, người dân không tiếp tục trồng lại sau thu hoạch cho đến khi địa phương hoàn thành rà soát, xác định phạm vi bảo vệ và có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

UBND xã cũng nghiêm cấm chăn thả gia súc trong khuôn viên, khu vực bảo vệ di tích; yêu cầu người dân giữ nguyên hiện trạng, kịp thời thông báo khi phát hiện di vật, cổ vật hoặc dấu tích lịch sử trong quá trình sản xuất, xây dựng. Phòng Kinh tế xã được giao chủ trì rà soát hiện trạng, diện tích, phạm vi bảo vệ và tình hình sử dụng đất tại các di tích. Phòng Văn hóa - Xã hội, Ban Quản lý di tích và trưởng các thôn phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, báo cáo và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.