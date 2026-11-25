Đoạn đường chưa hoàn thiện, mặt đường gồ ghề, đọng nước, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông. Ảnh chụp ngày 24/11/2026.

Đường tỉnh 216 là tuyến giao thông quan trọng kết nối xã Hòa An với xã Thông Nông và các địa bàn lân cận. Tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại Km8, hướng đi Thông Nông còn 15 km, thuộc xã Minh Tâm, trên địa bàn xã Trương Lương cũ trước khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, tình trạng mặt đường chưa hoàn thiện đang gây nhiều bất tiện cho người dân thường xuyên lưu thông. Qua ghi nhận, mặt đường chủ yếu là đất, đá cấp phối, nhiều vị trí gồ ghề, xuất hiện các vũng nước đọng, bùn đất sau mưa. Hai bên đường là taluy đất, mặt đường chưa có kết cấu ổn định. Vào những ngày mưa, mặt đường trơn trượt, lầy lội, phương tiện di chuyển khó khăn. Khi trời nắng, bụi đất phát tán, ảnh hưởng đến tầm nhìn và sinh hoạt của người dân dọc tuyến. Đáng chú ý, những phương tiện gầm thấp có nguy cơ bị mắc kẹt tại các vị trí mặt đường lún, đọng bùn, gây cản trở lưu thông.

Anh Nông Văn Thắng, người thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua đoạn đường, chia sẻ: Tôi thường xuyên chở hàng hóa qua đoạn đường này. Mưa gió thì lầy lội, nắng thì bụi mù khiến đi lại khó khăn. Có nhiều thời điểm, xe gầm thấp còn bị kẹt, khiến việc lưu thông bị ảnh hưởng.

Theo người dân, tình trạng này đã kéo dài khá lâu. Trong khi đó, đường tỉnh 216 là tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện qua lại tương đối đông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân nhiều địa bàn. Việc một đoạn đường chưa được hoàn thiện không chỉ gây bất tiện cho các phương tiện trực tiếp lưu thông mà còn ảnh hưởng đến hoạt động giao thương, sinh hoạt thường ngày.

Trước thực tế trên, mong các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý đường bộ sớm kiểm tra, rà soát hiện trạng đoạn tuyến; có giải pháp xử lý mặt đường, khắc phục tình trạng lầy lội, bụi bặm, bảo đảm việc đi lại an toàn, thuận lợi. Về lâu dài, cần xem xét phương án đầu tư, hoàn thiện kết cấu mặt đường và hệ thống thoát nước phù hợp, hạn chế tình trạng hư hỏng, xuống cấp, nhất là trong mùa mưa.