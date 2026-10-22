Trận cầu mãn nhãn

Ở lượt đấu thứ 2, vòng phân hạng Champions League 2026/27, Bayern Munich đã có trận hòa thất vọng 3-3 trước đối thủ Viking ở lượt trận gần nhất tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trận hòa nghẹt thở đó khiến các cầu thủ Bayern Munich rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH Champions League. Do vậy ở lượt đấu thứ 3, thầy trò Kompany buộc phải dốc toàn lực trong màn tiếp đón Arsenal để bảo vệ vị trí cạnh tranh vé thẳng vào vòng knock-out. Trước màn thư hùng quan trọng này, Bayern Munich vừa có màn thị uy sức mạnh hủy diệt khi đè bẹp RB Leipzig với tỷ số 6-1 tại Bundesliga cuối tuần qua. Cú hat-trick bùng nổ của Luis Díaz cùng các bàn thắng từ Aleksandar Pavlović, Michael Olise và Harry Kane đã giúp đoàn quân của HLV Vincent Kompany chính thức vượt mặt Dortmund để chiếm lấy ngôi đầu bảng xếp hạng giải quốc nội. Màn trình diễn thăng hoa trước RB Leipzig chính là liều thuốc tinh thần không thể tuyệt vời hơn cho "Hùm xám" xứ Bavaria. Tuy vậy, vào rạng sáng 22/10, Bayern Munich chỉ có được một trận hòa trước một “Pháo thủ” thi đấu quá kiên cường.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal hiện là đương kim á quân của giải đấu. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta bước vào hành trình hành quân tới nước Đức với khởi đầu cực kỳ ấn tượng tại đấu trường châu lục khi giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên trước những đối thủ rất sừng sỏ là Napoli và Lille. Tuy nhiên, phong độ của "Pháo thủ" từ đầu mùa giải đến nay chưa thực sự mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ. Dù sở hữu 6 chiến thắng sau 7 vòng đấu tại Premier League để vươn lên thứ 2 trên BHX, nhưng những chiến thắng của đại diện Bắc London thường diễn ra khá nhọc nhằn và chật vật. Điển hình như thắng 1-0 trước Nottingham tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, phải nhờ pha lập công duy nhất của cầu thủ vào sân thay người, Noni Madueke, “Pháo thủ” mới có được trọn vẹn 3 điểm. Cùng với đó, những pha phối hợp tấn công thiếu nhuần nhuyễn và khâu dứt điểm cuối cùng thường thiếu chính xác, hiện là nỗi lo thường trực đối với HLV Mikel Arteta. Tuy nhiên, trong màn đối đầu với Bayern Munich vào rạng sáng 22/10, chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể bớt “đau đầu”, khi các học trò của ông đã phối hợp tốt hơn, và ghi bàn nhiều hơn, dù đối thủ của họ là nhà ĐKVĐ Bundesliga.

Xứng danh là kỳ phùng địch thủ trong trận cầu tâm điểm của lượt đấu thứ 3, Bayern Munich và Arsenal đã nhập cuộc sòng phẳng và tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn. Sau nhiều cơ hội 2 đội tạo ra, Arsenal đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 25. Odegaard chọc khe rất thông minh, đưa Eze thoát xuống bên cánh trái, và tung cú sút chéo góc tung lưới Bayern, mở tỉ số cho “Pháo thủ”. Tuy nhiên chỉ mất 10 phút sau, Bayern đã có bàn thắng quân bình tỉ số. Nhận bóng từ giữa sân, Harry Kane đã có cú chọc khe xé toang hàng phòng ngự Arsenal, tạo cơ hội không thể tốt hơn cho Davies đệm lòng hạ gục thủ môn Raya để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Những phút còn lại, cả 2 đội tiếp tục tạo ra những cơ hội rõ rệt, nhưng không thành công, qua đó khép lại hiệp 1 với tỉ số hòa 1-1.

Bước sang hiệp 2, Bayern Munich thể hiện quyết tâm không để mất điểm trên sân nhà, “Hùm xám” tràn qua phần sân của “Pháo thủ” bằng những pha tấn công liên tục. Và tới phút 57, Bayern được hưởng quả phạt đền, khi hậu vệ của Arsenal để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú sút của Harry Kane. Trên chấm 11m, chân sút số 1 của Bayern không mắc một sai lầm nào, qua đó đánh bại Raya, đưa “Hùm xám” vượt lên dẫn trước 2-1. Không mất tinh thần, Arsenal kiên nhẫn trong từng pha bóng để tìm kiếm cơ hội, và bàn thắng đã đến với “Pháo thủ” vào phút 81. Gyokeres làm tường, Rice xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc cháy lưới đối phương, gỡ hòa cho Arsenal. 2-2 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, cả 2 đội vẫn duy trì vị trí trong Top 8, vị trí có vé đi thẳng tới vòng 1/8.