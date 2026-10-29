Khó khăn chồng chất, Manchester United mất tiền đạo chủ lực đến hết năm 2026

Theo talkSPORT, thời điểm Benjamin Sesko có thể trở lại sân cỏ đã bị lùi lại so với dự kiến ban đầu. Tiền đạo này chưa có lần đá chính nào tại Premier League mùa giải 2026/27. Lần gần nhất cầu thủ 23 tuổi thi đấu chính thức là trận Manchester United thất bại trước Brighton và bị loại khỏi League Cup hôm 16/9.

Hiện đội ngũ y tế của MU đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương, đồng thời kiểm tra khả năng vấn đề mới có liên quan đến tổn thương ở ống chân từng khiến Sesko phải nghỉ thi đấu vào cuối mùa trước hay không. Khi đó, chân sút sinh năm 2003 gặp vấn đề sau pha va chạm với Ibrahima Konate trong trận đấu gặp Liverpool hồi tháng 5.

Chấn thương của Benjamin Sesko khiến hàng công Manchester United thêm khó khăn

Nếu phải ngồi ngoài đến đầu năm 2027, Sesko sẽ bỏ lỡ giai đoạn thi đấu quan trọng của MU. Lịch trình dày đặc trong những tháng cuối năm đòi hỏi đội bóng phải có đủ phương án trên hàng công, nhưng tình hình nhân sự hiện tại lại không cho phép Carrick dễ dàng xoay tua.

Khó khăn càng chồng chất khi MU đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, theo thông tin được nêu trong các báo cáo về đội bóng. Kết quả không như kỳ vọng khiến áp lực gia tăng, trong khi sự vắng mặt của một trung phong như Sesko có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng ghi bàn của đội chủ sân Old Trafford.

Việc Sesko tiếp tục vắng mặt cũng phơi bày những hạn chế trong kế hoạch xây dựng hàng công của Manchester United. Trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, đội bóng không bổ sung thêm trung phong. Ban lãnh đạo từng cân nhắc khả năng để Joshua Zirkzee ra đi, nhưng thương vụ không thành hiện thực dù tiền đạo người Hà Lan nhận được sự quan tâm từ Everton và Fiorentina.

Benjamin Sesko mới ghi 2 bàn sau 6 lần ra sân ở mùa giải 2026/27

Ở mùa giải trước, hàng công MU từng cho thấy sự hiệu quả nhờ đóng góp của Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Cả ba đều ghi ít nhất 10 bàn tại Premier League. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác khi Mbeumo mới có 4 pha lập công và đang phải gánh phần lớn trách nhiệm ghi bàn.

Sự thiếu hụt lựa chọn càng đáng chú ý nếu nhìn vào khoản đầu tư của MU cho vị trí trung phong trong những năm gần đây. Đội bóng đã chi tổng cộng 108,5 triệu bảng để chiêu mộ Rasmus Hojlund và Zirkzee, trước khi bỏ ra khoảng 74 triệu bảng đưa Sesko về từ RB Leipzig.

Dù được kỳ vọng trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công, Sesko chưa có nhiều cơ hội tạo dấu ấn trong mùa giải hiện tại. Trước khi gặp chấn thương, anh ra sân 6 trận và ghi 2 bàn. Tính từ khi gia nhập MU, tiền đạo người Slovenia đã thi đấu 38 trận, đóng góp 14 pha lập công.

Nếu Sesko phải nghỉ hết năm 2026, Carrick sẽ cần tìm giải pháp thay thế trong bối cảnh các phương án hiện có chưa mang lại sự ổn định như mong đợi. Khả năng tận dụng cơ hội của những tiền đạo còn lại, đặc biệt là Mbeumo và Zirkzee, có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực cải thiện thành tích của Manchester United ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải.