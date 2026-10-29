Bayern phá lệ chưa từng có vì Kane

Kane được Bayern tưởng thưởng.

Kane đang đứng trước cơ hội nhận bản hợp đồng mới có giá trị lớn từ Bayern Munich sau khi giành Quả bóng vàng. Theo truyền thông Đức, các cuộc đàm phán gần như hoàn tất, chỉ còn chờ thống nhất những chi tiết cuối cùng trước khi công bố chính thức.

Hợp đồng hiện tại của Kane có thời hạn đến mùa hè năm 2027. Dù muốn ký thỏa thuận mới kéo dài 3 năm, qua đó gắn bó với Bayern đến gần sinh nhật tuổi 36, chân sút người Anh được cho là sẽ chấp nhận bản hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên, thỏa thuận có thể kèm điều khoản linh hoạt để đáp ứng lợi ích của cả hai bên.

Điều đáng chú ý là Bayern vốn có chính sách chỉ gia hạn từng năm với những cầu thủ trên 30 tuổi. Thủ môn Manuel Neuer gần đây cũng chỉ nhận hợp đồng một năm. Trong khi đó, Thomas Muller không được gia hạn vào năm 2025 và chuyển sang khoác áo Vancouver Whitecaps tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Tuy nhiên, Kane được xem là ngoại lệ nhờ phong độ và thể trạng ấn tượng. Sau 3 mùa giải đầu tiên ghi 146 bàn và liên tiếp giành chức vô địch Bundesliga, anh tiếp tục duy trì hiệu suất cao với 10 pha lập công sau 12 trận ở mùa giải này.

Karl-Heinz Rummenigge, thành viên ban giám sát Bayern, từng thừa nhận CLB sẵn sàng phá lệ vì Kane. Ông nhấn mạnh tiền đạo người Anh chỉ gặp chấn thương một lần trong 3 năm, minh chứng cho sự bền bỉ hiếm có ở độ tuổi này.

Hôm 27/10, Kane trở thành cầu thủ Anh thứ 6 trong lịch sử giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới. Tiền đạo 33 tuổi ghi tới 73 bàn cho CLB và tuyển quốc gia, vượt qua những ứng viên nặng ký như Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Chiến thắng cũng chấm dứt 45 năm chờ đợi của Bayern Munich kể từ lần gần nhất một cầu thủ của đội bóng đoạt Quả bóng vàng.