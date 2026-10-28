Arsenal nhận thông điệp cứng rắn từ PSG trong thương vụ chiêu mộ Désiré Doué

Theo truyền thông Anh, Arsenal, Chelsea và Manchester City đều đã thăm dò khả năng chiêu mộ Désiré Doué trong quá trình tìm kiếm phương án tăng cường hàng công. Tuy nhiên, cả ba đội bóng Ngoại hạng Anh đều không nhận được tín hiệu tích cực từ PSG.

Hợp đồng hiện tại của Doué với đội bóng thủ đô Paris còn thời hạn đến tháng 6/2029. Dù vậy, ban lãnh đạo PSG đang xúc tiến kế hoạch gia hạn nhằm giữ chân cầu thủ người Pháp trong dài hạn. Các cuộc thương lượng được cho là đang tiến triển thuận lợi, dù thỏa thuận mới chưa được hoàn tất.

PSG đứng trước sức ép từ Arsenal trong cuộc đua giữ chân Désiré Doué

Kể từ khi gia nhập PSG từ Rennes vào năm 2024, Doué từng bước khẳng định vị trí trong đội hình của HLV Luis Enrique. Khả năng thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công cùng kỹ thuật cá nhân và sự sáng tạo giúp tiền đạo sinh năm 2005 trở thành một trong những nhân tố quan trọng của đội bóng Pháp.

Arsenal vẫn muốn bổ sung thêm nhân sự chất lượng cho hàng tấn công của HLV Mikel Arteta. Tại kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, đội chủ sân Emirates đã chiêu mộ Christos Tzolis nhằm tăng cường sức mạnh ở hai hành lang cánh.

Pháo thủ cũng từng tìm cách tiếp cận Vinícius Júnior của Real Madrid nhưng không thành công, khi tuyển thủ Brazil quyết định tiếp tục gắn bó với đội bóng Tây Ban Nha. Vì vậy, Désiré Doué được xem là một mục tiêu tiềm năng để Arsenal nâng cấp các lựa chọn trên hàng công.

Désiré Doué trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal, Chelsea và Man City

Dẫu vậy, lập trường kiên quyết của PSG khiến thương vụ này trở nên khó khăn. Không chỉ Arsenal, Chelsea và Manchester City cũng phải cân nhắc những mục tiêu khác nếu muốn tăng cường lực lượng trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Bản thân Doué đã ghi 4 bàn và thực hiện 4 pha kiến tạo sau 12 lần ra sân chính thức trên mọi đấu trường mùa này. Phong độ ổn định cùng khả năng đảm nhiệm nhiều vai trò giúp anh có thêm cơ hội thi đấu thường xuyên tại PSG.

PSG muốn gia hạn hợp đồng với Désiré Doué trước sự quan tâm từ Ngoại hạng Anh

Bên cạnh đó, việc Bradley Barcola chuyển sang Liverpool trong mùa hè càng khiến chiều sâu hàng công của đội bóng Pháp chịu ảnh hưởng. Chấn thương đứt dây chằng chéo trước của Khvicha Kvaratskhelia cũng làm tăng nhu cầu giữ lại những cầu thủ tấn công giàu năng lực.

Trong bối cảnh hiện tại, PSG càng có lý do để bảo vệ lực lượng hiện tại và sớm đạt thỏa thuận mới với Doué. Với Arsenal, khả năng đưa tiền đạo người Pháp về Ngoại hạng Anh trước mắt là rất thấp, trừ khi xuất hiện bước ngoặt trong quá trình đàm phán giữa cầu thủ và đội bóng chủ quản.