Ngày 6/7/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 265 về triển khai thí điểm mô hình “Trạm dịch vụ công số” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ tháng 7 đến hết tháng 10/2026, tỉnh triển khai đồng bộ tại trung tâm PVHCC của 10 xã, phường gồm: Lương Văn Tri, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Na Sầm, Thất Khê và Bắc Sơn.

Người dân tham quan, trải nghiệm"Trạm dịch vụ công số" tại Ngày hội toàn dân học tập số năm 2026

Là một trong những địa bàn có số lượt người dân tiếp cận “Trạm dịch vụ công số” cao nhất, xã Na Sầm đã từng bước phát huy hiệu quả mô hình trong hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Tính đến hết tháng 10/2026, xã có 3.206 lượt người dân tiếp cận trạm; 1.435 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến nộp thành công và 468 lượt cấp bản sao số.

Ông Hoàng Văn Hải, thôn 2, xã Na Sầm chia sẻ: Từ khi có Trạm dịch vụ công số, tôi được cán bộ hướng dẫn cụ thể từng bước, từ đăng nhập tài khoản, kê khai thông tin đến nộp hồ sơ. Nhờ vậy, việc giải quyết thủ tục thuận tiện hơn, không mất nhiều thời gian đi lại, bản thân tôi cũng tự tin hơn khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Không chỉ hỗ trợ người dân tại khu vực nông thôn, mô hình còn phát huy hiệu quả tại các phường trung tâm. Tại Trung tâm PVHCC phường Tam Thanh, từ khi có “Trạm dịch vụ công số” việc thực hiện TTHC qua môi trường số của người dân trở nên thuận tiện hơn. Với sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ, người dân được hỗ trợ từ tra cứu thông tin, đăng nhập tài khoản định danh điện tử, kê khai biểu mẫu đến nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán phí, lệ phí. Bà Tạ Thị Phương Thu, Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Tam Thanh cho biết: Trong quá trình triển khai, chúng tôi chú trọng hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc để người dân có thể tự thực hiện các bước nộp hồ sơ, tra cứu kết quả. Tính đến hết tháng 10/2026, tại trung tâm có 1.846 lượt người dân tiếp cận trạm.

Hết tháng 10/2026, 10 Trạm dịch vụ công số ghi nhận tổng cộng 23.350 lượt người dân tiếp cận; tiếp nhận thành công 10.612 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và thực hiện 3.737 lượt cấp bản sao số. Bình quân mỗi trạm tiếp nhận khoảng 1.061 hồ sơ, tương đương khoảng 15 hồ sơ/trạm/ngày làm việc.

Để có được những kết quả trên, công tác tham mưu, phối hợp và tổ chức triển khai được tỉnh quan tâm thực hiện đồng bộ. Với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ Phương Đông tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thí điểm mô hình.

Trong đó, Agribank Lạng Sơn tài trợ toàn bộ trang thiết bị, phần mềm và kinh phí triển khai; các đơn vị viễn thông bảo đảm đường truyền, phối hợp hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn người dân sử dụng. Cùng với đó, phần mềm của Trạm dịch vụ công số cũng được nâng cấp, mở rộng danh mục từ 33 lên 182 TTHC, bổ sung các tính năng và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin.

Ông Trần Hữu Giang, Phó Giám đốc Sở KHCN cho biết: Chúng tôi tiếp tục tham mưu UBND tỉnh duy trì hoạt động 10 Trạm dịch vụ công số hiện có, đồng thời tập trung hoàn thiện các điều kiện về kỹ thuật, an toàn thông tin, đồng bộ dữ liệu và phương án kinh phí vận hành lâu dài trong quý I/2027. Từ quý II/2027, trên cơ sở đánh giá hiệu quả thực tế, Sở sẽ tham mưu mở rộng mô hình có chọn lọc, tổ chức khảo sát, rà soát tại 55 trung tâm PVHCC cấp xã còn lại để tham mưu mở rộng theo cụm.

Có thể thấy, giá trị của Trạm dịch vụ công số chính là cách thức đưa công nghệ đến gần người dân. Đây cũng là cơ sở để các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện mô hình, nhân rộng những cách làm phù hợp để xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, thuận tiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.