Đây là khẳng định của doanh nhân, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công Ty TNHH Du Lịch và Thương mại Dịch Vụ Việt - Việt Quảng Đông (Trung Quốc) trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công Ty TNHH Du Lịch và Thương mại Dịch Vụ Việt - Việt Quảng Đông (Trung Quốc) trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc.

Theo bà Phạm Thị Thanh Loan, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, đang dịch chuyển từ vị thế “đối tượng chăm lo” sang “chủ thể kiến tạo” trong chiến lược phát huy sức mạnh mềm và nâng cao vị thế quốc gia. Sự đóng góp của kiều bào không chỉ nằm ở kiều hối hay đầu tư tài chính, mà cốt lõi là khả năng “phiên dịch văn hóa” và kết nối tri thức xuyên quốc gia, những nguồn lực chiến lược mà Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã xác định là động lực quan trọng của sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Từ góc nhìn nghiên cứu văn hoá và ngoại giao học thuật, Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Loan cho biết có thể nhận diện ba nhóm đóng góp chính của kiều bào bao gồm quảng bá văn hóa, kết nối tri thức - kinh nghiệm và huy động nguồn lực.

Thứ nhất, kiều bào là chủ thể quảng bá văn hóa Việt Nam nhờ lợi thế “song văn hóa”. Khác với các chiến dịch ngoại giao chính thức, kiều bào hiện diện trong đời sống thường nhật của xã hội sở tại, thấu hiểu cả mã văn hóa Việt Nam lẫn phương thức tiếp nhận của công chúng bản địa, lợi thế mà các cơ quan đại diện ngoại giao khó có được.

Tại Trung Quốc, tháng 4/2025, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung và “Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung”, dưới sự hướng dẫn và chỉ đạo của cơ quan sở tại, cộng đồng người Việt đã tham gia và đóng góp vào tổ chức chương trình trình diễn “Áo dài Việt Nam – Di sản kết nối” được tổ chức tại Vạn Lý Trường Thành (Bắc Kinh); sự kiện quảng bá áo dài cũng được tiến hành nhân dịp khai trương Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh (10/2025), qua đó khẳng định vai trò cầu nối hữu nghị của văn hóa trong quan hệ nhân dân.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt đã chủ động phối hợp với các hội đoàn sở tại, lưu học sinh tại các trường đại học, trường dạy tiếng Việt và cơ quan truyền thông cộng đồng tổ chức các lễ hội đa văn hóa, giới thiệu áo dài, ẩm thực và nghệ thuật, thu hút sự tham gia của chính quyền và người dân sở tại.

Điều này cho thấy hiệu quả của phương thức “ngoại giao nhân dân từ cơ sở”: những hoạt động văn hóa nhỏ, bền bỉ tạo dựng lòng tin và sự đồng cảm tốt hơn những chiến dịch truyền thông quy mô lớn nhưng thiếu tính tương tác.

Thứ hai, trong môi trường số, kiều bào có thể trở thành lực lượng sáng tạo nội dung đa ngữ, góp phần định hình hình ảnh Việt Nam trên không gian mạng quốc tế. Các cơ quan truyền thông cộng đồng đã chứng minh rằng các sản phẩm truyền thông đa ngữ, bài viết giới thiệu văn hóa, lịch sử và thành tựu phát triển của Việt Nam có thể tiếp cận công chúng sở tại một cách tự nhiên. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả hơn, cần chuyển từ mô hình truyền thông một chiều sang “đối thoại văn hóa số”: khuyến khích kiều bào trẻ tham gia sản xuất nội dung trên các nền tảng đa quốc gia, kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ và định dạng phù hợp với từng thị trường văn hóa cụ thể. Đây là cách thức phát huy sức mạnh mềm trong bối cảnh cạnh tranh hình ảnh quốc gia ngày càng gay gắt .

Thứ ba, kết nối tri thức và nguồn lực quốc tế cần được thể chế hóa thay vì dựa vào kết nối cá nhân rời rạc. Nghị quyết 23-NQ/TW đã đề ra định hướng chuyển từ “đi tìm nguồn lực” sang “kết nối nguồn lực với nhu cầu”, lấy bài toán thực tiễn của đất nước làm điểm xuất phát. Thực tế cho thấy điểm nghẽn lớn nhất là thiếu cơ chế để trí thức kiều bào tham gia với vai trò đồng chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu trong nước, cũng như thiếu cơ sở dữ liệu quốc gia về năng lực chuyên môn của kiều bào.

Giải pháp cần hướng tới: thiết lập cổng thông tin quốc gia kết nối nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong nước với chuyên gia kiều bào theo lĩnh vực ưu tiên (bán dẫn, AI, công nghệ sinh học); tạo khung pháp lý cho chuyên gia nước ngoài tham gia đồng chủ nhiệm đề tài sử dụng quỹ khoa học quốc gia, với cơ chế giải ngân linh hoạt; khuyến khích doanh nghiệp trong nước tìm kiếm chuyên môn từ mạng lưới kiều bào thông qua ưu đãi thuế đối với chi phí hợp tác nghiên cứu.

Thứ tư, tăng cường phối hợp đòi hỏi chuyển từ tư duy “quản lý cộng đồng” sang “đồng kiến tạo thể chế”. Các đại sứ Việt Nam ở nước ngoài đã nhấn mạnh rằng cần một chiến lược tổng thể với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, không thể chỉ giao cho Bộ Ngoại giao hay Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Về mặt vận hành, cần thành lập các “nhóm công tác liên ngành” tại các địa phương trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…, làm đầu mối tiếp nhận đề xuất từ kiều bào, với cam kết phản hồi trong thời hạn xác định. Đồng thời, các hội đoàn kiều bào cần được trao vai trò chính thức trong các diễn đàn tham vấn chính sách, không chỉ dừng ở việc đóng góp ý kiến mang tính hình thức.

Doanh nhân Phạm Thị Thanh Loan khẳng định, sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không nằm ở số lượng hay nguồn lực tài chính đơn thuần, mà ở vị thế trung gian độc đáo: vừa đủ gần để thấu hiểu Việt Nam, vừa đủ gần để thấu hiểu thế giới. Để phát huy tối đa tiềm năng này, cần chuyển từ các chương trình vận động mang tính thời vụ sang một kiến trúc thể chế ổn định, minh bạch và có khả năng đáp ứng nhu cầu thực chất của cả hai phía, kiều bào mong muốn đóng góp có ý nghĩa và đất nước cần những đóng góp đó được đặt đúng chỗ.